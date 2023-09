Sept médecins démissionnent au CISSS de la Côte-Nord

La démission de sept médecins a été annoncée au conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord, la semaine dernière.

Les intentions de départ ont été signifiées au cours des derniers mois à l’établissement.

« La vie arrive et c’est quand même assez régulier les départs », a relativisé Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS Côte-Nord.

Concrètement, ce seront seulement cinq d’entre eux qui quitteront la région. Une démission implique un médecin de Sept-Îles qui migrera vers Havre-Saint-Pierre. Il restera donc sur le territoire. Une autre est davantage technique et concerne la Dr Chantal Baril, qui ne pratiquait déjà plus au CISSS de la Côte-Nord, mais qui poursuit sa pratique au GMF de Sept-Îles et qui continue sa prise en charge.

Au final, Sept-Îles perd donc un omnipraticien et un interniste. Deux omnipraticiens s’en vont de Baie-Comeau et un autre médecin quitte du côté des Escoumins.

« On trouvait que ça faisait beaucoup sept démissions d’un coup, mais on tenait quand même à rassurer, en disant qu’il y a quand même des actions qui sont en cours pour le recrutement des médecins et qu’il y a quand même des arrivées de prévues pour l’automne et pour 2024 », a souligné le Dr François Tremblay, en remplacement du Dr Jean-François Labelle, directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord, lors de la séance publique du conseil d’administration de l’organisation.

« Je crois que nous sommes à 40 postes non comblés d’omnipraticiens et une trentaine de

spécialistes, mais le portrait est pareil partout au Québec », a révélé Mme Asselin.

Des nouveaux venus

En contre partie, quelque 13 nouveaux médecins ont fait récemment leur arrivée, ou arriveront sous

peu dans la région. C’est Baie-Comeau qui gagne le prix du plus grand nombre de recrues attendues, avec cinq omnipraticiens qui viennent de commencer leur pratique, ou qui le feront au cours des prochaines semaines. À cela, deux s’ajouteront en 2024, ainsi qu’une dermatologue.

L’année prochaine, Sept-Îles accueillera aussi un dermatologue, en plus d’un gériatre.

À Port-Cartier deux nouveaux médecins sont en place. Puis finalement, une nouvelle médecin est attendue à Blanc-Sablon, dans les prochaines semaines.

Le CISSS a également récemment pris part à une activité de recrutement à Montréal, de laquelle il espère des résultats. Sa PDG souligne que l’aspect « éloigné » peut parfois représenter un avantage au niveau de

l’acquisition de nouvelles ressources.

Par exemple, le CISSS a annoncé l’acquisition d’une résidence au coût de 404 000 $ pour un

médecin, du côté de Havre-Saint-Pierre. « Ce sont seulement des avantages pour les régions isolées

ou semi-isolées, donc c’est sûr que c’est avantageux », a dit Mme Asselin.