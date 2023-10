Des infirmières menacées de congédiement au CISSS Côte-Nord

Un climat de travail « difficile » au CISSS de la Côte-Nord, allant jusqu’à des menaces de congédiement à des travailleuses en congé de maladie, est dénoncé par le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-CSQ).

Le SIISNEQ-CSQ représente 950 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes du CISSS Côte-Nord.

Mercredi, le Syndicat réclame une rencontre urgente avec la haute direction du CISSS et sa présidente-directrice générale, Manon Asselin.

« Le climat de travail au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS de la Côte-Nord) se détériore à un rythme inquiétant alors que nous faisons face à un employeur qui privilégie la judiciarisation des dossiers plutôt que le dialogue et qui recourt à des pratiques de gestion qui déshumanisent nos milieux de travail », déplore le Syndicat, dans un communiqué.

Il fait état de « contrôle et de harcèlement » envers les travailleuses et travailleurs, dans un contexte où l’établissement peine à « retenir son personnel et à attirer une relève ».

Les mesures de ce genre se multiplient et ont pour effet de « créer un stress supplémentaire sur un personnel déjà épuisé et en surcharge de travail », déplore-t-on.

Le Syndicat rapporte notamment des pressions indues exercées sur du personnel en congé de maladie, qui se verraient imposer « au moindre prétexte », des enquêtes et rencontres disciplinaires pouvant même aller jusqu’à des menaces de congédiement.

« Ce n’est certainement pas en harcelant ainsi les personnes malades qu’on va aider à leur guérison et faciliter leur rétablissement et leur retour au travail », affirme Karine Ouellet Moreau, présidente du SIISNEQ-CSQ.

Mme Ouellet ajoute que l’accessibilité aux logements partagés et la gestion des sorties de disparités régionales ont été resserrées. Le Syndicat s’inquiète aussi pour la qualité des services à la population, à l’aube d’une rationalisation des dépenses par le gouvernement.

« La qualité et la quantité des services sont en danger dans notre région, alors qu’on assiste à la fermeture de dispensaires, à des abolitions de postes et à des charges de travail anormalement élevées pour le personnel », souligne Mme Ouellet Moreau.