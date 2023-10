Matt Tremblay collabore avec Radio Radio

Matt Tremblay, originaire des Escoumins, se fait un cadeau de fête de taille cette année. Pour ses 36 ans, il s’offre un remix de sa chanson Fast and slow en collaboration avec Jacobus et Radio Radio qui sera dévoilé le 22 octobre.

Mis sur pause durant la pandémie, le projet est maintenant prêt à être lancé sur les différentes plateformes de musique en continu. La pièce a été remixée par Sony Black, producteur de K-Maro et Corneille.

« Il nous a sorti un remix bilingue. Moi, j’ai ma partie en anglais et Jacobus a son rap en français. C’est une autre vibe, j’aime vraiment ça. En ayant d’autres têtes, d’autres images, d’autres sons, ça l’a amené la chanson ailleurs. Ça va être notre carte de visite de l’automne », assure l’auteur-compositeur-interprète escouminois.

Cette collaboration est née d’une demande Internet de Matt Tremblay. « J’avais envoyé toutes sortes de propositions à toutes sortes d’artistes. Jacobus, super crinqué, était en mode moi aussi je veux m’amuser et il a embarqué », raconte-t-il.

Le chanteur revient à ses premiers amours. Avant d’être passionné par la danse et le jeu, il a d’abord eu la piqûre de la musique. Il a même fait partie d’un boys band avec lequel il a eu plusieurs contrats de disque. « Que ce soit la danse, que ce soit le jeu, il y a toujours un rythme là-dedans, mais c’est vraiment la musique qui est le fil de cette courtepointe. »

Message de persévérance

Malgré ses nombreux projets, que ce soit au petit ou au grand écran, Matt Tremblay trouve important d’offrir un message de persévérance aux jeunes de la région. Il aimerait raconter son histoire dans les écoles et les maisons des jeunes pour leur dire « quand on veut, on peut ».

Il lancera ce même message via une web-série qu’il est en train de construire. « Elle se concentrera sur mes derniers 20 ans. Mon premier contrat (Hairspray), Mary Poppins et Sex and the city,des films, de la télé comme des petites publicités. J’aimerais ça l’amener d’une façon positive et inspirante », dévoile l’Escouminois.

L’artiste a participé à quelques tournages importants dernièrement dont un projet de superhéros qui ne peut être divulgué pour l’instant. Il a terminé son aventure dans la quotidienne Stat où il jouait un rôle muet.

Entre tous ses projets, Matt Tremblay trouve le temps d’aller sur les bancs d’école. Il termine présentement un cours universitaire à Chicoutimi en cinéma et réalisation, « question de comprendre et d’apprécier encore plus mon domaine », dit-il.