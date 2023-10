Municipalité de Tadoussac : une enquête externe est réclamée

Bruno Forest, ex-employé de la Municipalité de Tadoussac, a déposé le 10 octobre au conseil municipal, une pétition signée par 205 citoyens, réclamant une enquête externe sur les pratiques de gestion et le climat de travail dans les bureaux de la localité.

Celui qui était autrefois Responsable des Loisirs et du Communautaire à la Municipalité s’est adressé aux élus présents à la fin de la séance à laquelle assistaient près de 30 personnes.

Le libellé de la pétition indique que le taux de roulement élevé des employés du bureau de la Municipalité de Tadoussac est considérable et « finit par coûter cher aux contribuables et nuit à la qualité des services aux citoyens ».

Selon l’instigateur de la pétition qui a lui-même démissionné le 6 juin dernier, les cas répétés de démissions, de congédiements, de départs mystérieux ou d’arrêts de travail qu’il chiffre à 12, au cours des deux dernières années sont préoccupants.

Il demande que tous les employés ayant été salariés par la Municipalité de Tadoussac depuis l’automne 2021, ce qui correspond à l’élection du présent conseil et à l’entrée en fonction de la présente direction générale, soient interrogés sur leur expérience au sein de l’équipe municipale, peu importe qu’ils soient en poste ou non.

Le manifeste réclame que les conclusions et les recommandations auxquelles mèneront cette enquête soient rendues publiques et accessibles à tous et qu’un engagement ferme soit pris par le conseil municipal pour que ces recommandations soient appliquées dans les meilleurs délais pour améliorer le climat de travail, le taux de rétention des employés et par le fait même, la qualité des services aux citoyens.

Le Journal a contacté 4 ex-employés afin d’obtenir leur version au sujet de leur expérience à la Municipalité de Tadoussac. Ils ont tous refusé de commenter. L’employée actuellement en congé de maladie a quant à elle tenu à préciser que ce sont des raisons personnelles et non professionnelles qui ont mené à son arrêt de travail.

Imbroglio Zoom

Aux dires de Bruno Forest, un citoyen qui désire garder l’anonymat aurait été informé dans la journée que la réunion ne serait pas disponible par Zoom.

« Quand j’ai posé la question au maire lors de la réunion à savoir pourquoi la réunion n’était pas disponible sur Zoom pour les citoyens, il a répondu qu’elle l’était. Il a menti (…) Étant donné que la réunion était pourtant enregistrée, je pense qu’on peut parler d’un manque de transparence délibéré (…) Le seul citoyen présent à distance est Pierre Lavoie qui a eu le lien Zoom en personne de la part d’une élue, sans doute candidement. »

Signée par 205 personnes soit 26 % de la population, la pétition dont le Journal Haute-Côte-Nord a obtenu copie a été réalisée du 6 au 10 octobre 2023.

Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord, le député de René-Lévesque Yves Montigny et la Commission des affaires municipales du Québec font également partie des destinataires.

« De la désinformation » selon le maire

Visiblement ébranlé lors du dépôt de la pétition en séance régulière le 10 octobre, le maire de Tadoussac Richard Therrien s’est dit atterré qu’un ex-employé « mécontent » puisse aller jusqu’à initier une pétition et récolter 205 signatures pour répandre de fausses allégations.

« Je trouve déplorable qu’un ex-employé qui a démissionné et qui est mécontent répande de la désinformation de la sorte à l’égard de mon conseil et du personnel de la municipalité, a-t-il mentionné en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord. Depuis mon arrivée en poste, c’est la première fois cette semaine que nous mettons fin au contrat d’une personne qui ne répondait pas aux critères de l’emploi », faisant référence à la fin de contrat de la coordonnatrice du développement socioéconomique, tourisme et culture, entériné à la séance de la semaine dernière.

Selon l’élu, on semble faire état d’un taux de roulement d’employés à Tadoussac, état qui n’est pas différent des autres municipalités au Québec. « Notre MRC fait face également à cette situation pour ne nommer que celle-ci. La pénurie de main-d’œuvre est particulièrement présente à Tadoussac et durant la période de 2015 à 2021, c’est plus de 117 personnes qui se sont succédé dans notre organisation », dévoile-t-il.

Contradictions

Richard Therrien émet un sérieux doute quant aux affirmations véhiculées par la pétition, notamment sur le fait que le taux de roulement des employés coûte cher aux contribuables de sa localité.

« C’est plutôt d’avoir des employés qui ne remplissent pas le mandat qui leur est attribué par leur tâche qui à la longue devient onéreux pour la population. Si on appelle ça un taux de roulement élevé, un congédiement et trois démissions pour des personnes qui se sont rapprochées de leur famille ou pour un emploi plus lucratif, et ce, depuis le début de mon mandat, c’est bon. »

Quant au mauvais climat de travail allégué par monsieur Forest qui se dit appuyé par des ex-employés ayant subi le même sort que lui, Richard Therrien confirme que « nous avons eu à rencontrer du personnel qui était irrespectueux à l’égard du droit de gestion de l’employeur et de nos règles, mais il y a une excellente entente avec toutes nos directions incluant notre directrice générale au sein de la municipalité. Toute l’équipe de la municipalité incluant le personnel et le conseil municipal se fait un devoir de s’assurer de la qualité du service aux citoyens. »

En ce qui concerne le sort de la pétition, le maire de Tadoussac a confirmé qu’un communiqué de presse sera diffusé à cet effet dans les prochains jours.