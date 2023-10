Des manifestations dans plusieurs villes dimanche pour la profession de sage-femme

Des manifestations sont organisées dans plusieurs municipalités du Québec, dimanche, pour soutenir la profession de sage-femme dont l’avenir est «gravement menacé» par le projet de loi 15, selon la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

Le projet de loi 15, présenté par le ministre de la Santé, Christian Dubé, vise à réformer le système de santé, notamment par la création de la société d’État Santé Québec.

Cependant, le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ), affilié à la FP-CSN, estime que le projet de loi porte atteinte à l’autonomie professionnelle des sages-femmes.

Dans une lettre ouverte publiée en septembre dans plusieurs médias, le RSFQ et la Coalition pour la pratique sage-femme déploraient que la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace mette les sages-femmes «sous la hiérarchie d’un directeur médical et (soumettrait) leur travail à l’évaluation d’un conseil professionnel composé à forte majorité de médecins où elles seront toujours minoritaires», peut-on y lire.

Des manifestations auront lieu à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, à Gatineau, à Gaspé et à Carleton-sur-Mer dimanche, dans le but de sensibiliser la population aux impacts du projet de loi et de demander au ministre Dubé de modifier «son projet de loi afin de protéger l’autonomie professionnelle des sages-femmes», a affirmé la FP-CSN, par voie de communiqué.

À Montréal, les participants à la manifestation se réuniront à partir de 14h devant le bureau du premier ministre François Legault, sur la rue Sherbrooke Ouest, au centre-ville. La députée de Québec solidaire porte-parole en matière de condition féminine, Ruba Ghazal, prendra part au rassemblement.