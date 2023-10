La SAAQ sera de passage à Forestville

Les 15 et 16 novembre prochains, une équipe de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) s’arrêtera aux bureaux de l’hôtel de ville de Forestville.

L’équipe mobile de la SAAQ permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d’apprenti conducteur de passer les examens. Lors de ce rendez-vous, il sera possible d’être accompagné pour la création de son compte du Service d’authentification gouvernementale afin d’accéder aux services SAAQclic.

L’équipe mobile sera sur place selon l’horaire suivant, si la demande le justifie, soit le mercredi 15 novembre de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le jeudi 16 novembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 14 h 30.

Création de votre compte lors du rendez-vous

Puisque la vérification de l’identité se fait en présence d’un membre du personnel, il suffira de montrer deux pièces d’identité, dont une avec photo.

De plus, vous devez avoir déjà été inscrit ou inscrite au régime d’assurance maladie du Québec et avoir en main le numéro de votre carte. Il vous faudra également avoir en main une adresse courriel et votre mot de passe.

Vos coordonnées bancaires, qui se trouvent sur l’un de vos chèques ou dans votre compte de services bancaires en ligne, seront requises.