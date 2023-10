La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord a un nouveau directeur

La Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord (CCHCN) accueille un nouveau-venu pour occuper sa direction générale. Il s’agit de Abder Izirri, qui a été directeur directeur général de la Coopérative Developpement Régional (CDR) Montréal Laval pendant plus de 10 ans.

Bien que l’ancien directeur-général Carol Girard ait quitté ses fonctions au début du mois de juillet plus tôt cette année, la CCHCN n’a depuis pas baissé les bras.

« Après notre lac à l’épaule avec nos membres, les rencontres des différents comité et plusieurs partenaires, les administrateurs ont mis les bouchées doubles pour accompagner les entreprises de la région afin de contribuer à la relance et au développement économique du territoire. La CCHCN est à l’écoute de ses membres et de ses nouveaux membres », peut-on lire dans le communiqué de presse lancé par la Chambre.

« Abder est un dirigeant visionnaire et réputé pour sa contribution au développement de l’entrepreneuriat au Québec. Son embauche représente une excellente acquisition pour notre organisation », souligne Stéphanie Gagnon, présidente de la CCHCN.

Dans le cadre de son mandat, Abder Izirri prévoit entre autres développer des formations et organiser des occasions de réseautage qui répondent aux besoins des membres.

« Avec mes expériences et mon bagage professionnel, je souhaite apporter une contribution significative au développement économique de la Haute-Côte-Nord. Je suis convaincu que la CCHCN a tout ce qu’il faut pour réussir et devenir un acteur incontournable du milieu économique et du développement des affaires en Haute-Côte-Nord », assure Aber Izirri.