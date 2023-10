Un nouveau Maxi à Forestville

Le magasin d’alimentation Provigo de Forestville troquera bientôt son traditionnel plumage rouge et blanc pour celui du jaune et bleu. Un magasin Maxi verra le jour en 2024 après des travaux de quelques semaines, pendant lesquelles il restera ouvert.

« Cette transition est une réponse directe à notre volonté de mieux servir notre clientèle », dévoile Geneviève Poirier, gestionnaire, affaires corporatives et communications pour les compagnies Loblaw.

La gestionnaire affirme qu’une analyse a démontré que la proposition d’un Maxi sera « encore mieux adaptée aux attentes et aux besoins de la population de Forestville », explique-t-elle.

Plusieurs enseignes Provigo dans la province changent de modèle d’opération en migrant vers le concept de Maxi 3.0, qui est « axé sur les bas prix mais aussi sur la fraîcheur et la variété, grâce notamment à une vaste gamme de produits locaux, de produits de soins naturels et biologiques ainsi qu’aux programmes Imbattable et PC Optimum », entrevoit Geneviève Poirier.

« Le concept de Maxi 3.0 saura répondre mieux que quiconque aux attentes de la clientèle », indique-t-elle.

« Maxi promet aux clients une expérience de magasinage simplifiée et conviviale, dans un environnement aux nouvelles couleurs modernes de Maxi », conclut-elle.

Bien qu’il soit trop tôt pour parler d’une date d’ouverture officielle, Geneviève Poirier assure que les travaux visant à revamper complètement le magasin débuter au début de 2024.

« Tous les employés du Provigo qui le souhaitent pourront conserver leur emploi et Maxi compte même embaucher de nouveaux collègues en vue de la conversion », ajoute la gestionnaire.