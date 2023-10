Québec: arrestation d’un suspect de 28 ans pour le meurtre d’Alain Charbonneau, lundi

La police rapporte l’arrestation d’un suspect pour le meurtre d’un homme survenu tôt lundi dernier dans le quartier Vanier, à Québec.

Un communiqué que publie jeudi le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) précise que le suspect âgé de 28 ans a été arrêté mercredi, qu’il était détenu jeudi et qu’il était prévu qu’il comparaisse au tribunal plus tard en journée. La nature exacte des accusations à être portées n’avait pas encore été précisée.

La police a dévoilé plus tôt cette semaine l’identité de la victime, Alain Charbonneau, âgé de 50 ans, qui était connu des milieux policiers.

L’enquête du SPVQ sur cette affaire n’est pas terminée. Diverses expertises, dont l’autopsie de la victime, seront réalisées prochainement et permettront de donner un portrait complet en ce qui concerne les causes et les circonstances de cet homicide, selon ce qu’on peut lire dans le communiqué.

Le meurtre s’est produit lors d’une double agression dans une résidence de l’avenue Proulx située près de l’intersection de la rue Beaucage.

Peu avant minuit 25, un appel au central téléphonique d’urgence 911 a signalé que de l’agitation se produisait dans la résidence. Des individus en auraient forcé l’entrée avant d’agresser violemment l’homme de 50 ans ainsi qu’un autre homme âgé de 59 ans.

À l’arrivée des policiers, les suspects avaient déjà pris la fuite.

Les policiers ont entrepris des manouvres de réanimation auprès d’Alain Charbonneau, mais elles ont été vaines. Sa mort a été constatée sur les lieux.

Quant à l’autre homme agressé, il n’a été blessé que légèrement.

C’était le cinquième meurtre à survenir cette année sur le territoire patrouillé par la police de Québec.