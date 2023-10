Colombier met en valeur son territoire avec ces quatre nouveaux projets pour 2024

La municipalité de Colombier aura un tout nouveau parc de planche à roulettes asphalté, un poste d’observation des oiseaux migrateurs, des jeux d’eau et un accès à la rivière Betsiamites.

Grâce aux investissements de la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre du Programme de vitalisation municipale (FRR 4) et de sa Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) et du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec, la municipalité de Colombier aura quatre nouveaux projets d’activités extérieures.

Parc de planche à roulettes

Le remplacement de l’asphalte du parc de planche à roulettes de la municipalité, qui mettra sa surface à niveau, est un projet chiffré à plus de 90 000 $.

« Il faut enlever les modules, préparer le terrain et faire un coffrage pour le ciment. Ensuite le béton sera poli et les modules seront remis en place », indique la maire de la municipalité Claire Savard.

Le parc de planche à roulettes est fréquenté par les usagers de la maison des jeunes située juste en face du terrain des loisirs.

Observation des oiseaux migrateurs

La municipalité désire mettre en valeur l’attrait que représentent les oiseaux migrateurs de passage dans le Marais à Hickey.

L’entreprise Gestion Rousselot s’occupera de l’installation d’un abri solaire sous lequel des lunettes d’approche sur pied télescopiques seront disposées.

Le projet chiffré à 25 702,93 $ permettra aux passants d’observer les migrations automnales des espèces d’oiseaux comme les canards, les bernaches, les oies blanches et les hérons.

Des espèces plus rares comme le balbuzard pêcheur, le pygargue à tête blanche et la sarcelle à ailes bleues peuvent également être observées.

Accès à la rivière Betsiamites

Le projet d’accès à la rivière Betsiamites permettra aux locaux et aux touristes de profiter d’un segment aménagé près de la rivière, sur le Chemin-de-la-rivière-Bersimis.

« Nous voulons faire un stationnement dans le chemin de la rivière et un sentier pour se rendre à la plage », détaille la maire.

Le projet prévoit à terme l’aménagement d’un bout de sentier pédestre, et la tenue d’activités nautiques comme la planche à pagaie et le kayak.

Ce seront les entreprises forestières Mémotech de Forestville qui planchera sur le dossier, et l’accès définitif à la plage de la rivière Betsiamites est prévu pour 2024.

Jeux d’eau

Le projet de jeux d’eau, qui seront installés sur le terrain des loisirs à côté du parc de planche à roulettes, sera réalisé par l’entreprise Simexco de Sainte-Julie avec un investissement de près de 200 000 $, issu notamment du PMVI d’Hydro-Québec (90 847,95 $) et du FRR 4 de la MRC (72 289 $).

La mise en fonction des jeux d’eau est prévue pour 2024.

Le parc des loisirs sera désormais bien garni à Colombier l’an prochain, au grand bonheur de ses citoyens.

« Nous avons des allées de pétanques avec des abris solaires, une patinoire, un terrain mini-golf, la maison des sports et le parc à planche à roulettes réaménagé », énumère la maire.

« Notre parc va être à pleine capacité et servira aux familles et aux citoyens jeunes et âgés. Ce sont de beaux projets, et nous sommes contents », conclut Claire Savard.