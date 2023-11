Le Centre de services scolaire de l’Estuaire rend hommage à ses employés

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a salué le départ à la retraite de 17 employés ainsi que les 25 années de service de 20 autres membres de son personnel, le 4 novembre, lors d’une soirée tenue à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau.

En plus de la partie protocolaire animée par le directeur de la polyvalente des Baies, Ken Bouchard, et la directrice générale adjointe et directrice par intérim des ressources humaines, Lucie Bhérer, les 115 personnes présentes à la soirée ont notamment eu droit à une prestation vocale offerte par Nicolas Perron, un élève de troisième secondaire de la polyvalente des Rivières de Forestville.

« Une chorale de l’école Leventoux, sous la direction de l’enseignante de musique Véronique Landry-Proulx, a également offert aux invités un pot-pourri tout aussi touchant que divertissant », ajoute la régisseuse aux communications, Patricia Lavoie.

Afin de clore la partie protocolaire en beauté, les cadres de service et de direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire ont finalement uni leur voix au sein d’une chorale pour l’interprétation d’une chanson rendant hommage aux personnes fêtées sur la musique de Ginette de Beau Dommage.

Mentionnons que les personnes retraitées ont toutes reçu une toile originale de l’artiste baie-comoise Dyane Dastous pendant que celles célébrant 25 ans de service recevaient une montre.

Au terme de la partie protocolaire, les invités ont partagé un repas préparé par les élèves du programme de Cuisine du CFP de l’Estuaire, le tout servi avec efficacité et professionnalisme par des élèves bénévoles du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Invitée à s’adresser aux participants en début de soirée, la directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, a pris soin de remercier les invités de cette soirée reconnaissance avant de souligner le privilège d’œuvrer à la formation de la relève.

« Nous sommes tous conscients de la complexité de la tâche qui incombe au milieu de l’éducation, mais au-delà des difficultés que l’on peut rencontrer, il y a toute la satisfaction que nous éprouvons d’être ces adultes signifiants qui permettent à nos élèves, jeunes et adultes, de grandir, de s’épanouir et de réussir », a-t-elle lancé avant de réitérer ses remerciements les plus sincères à l’égard des personnes fêtées.