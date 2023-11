Le CAVAC lance un guide d’accompagnement sociojudiciaire pour les Autochtones

Le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) a lancé mercredi un Guide d’accompagnement sociojudiciaire pour les membres des Premières Nations et des Inuit.

Ce guide a été écrit avec l’apport de spécialistes membres des Premières Nations et Inuit et il vise à aider les intervenants du réseau des CAVAC à offrir un soutien adapté aux réalités culturelles des Premières Nations et des Inuit qui sont victimes d’actes criminels.

Les victimes «doivent pouvoir se sentir en sécurité, en confiance et être soutenues durant leur parcours et ce nouveau guide y contribuera», a indiqué le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, dans un communiqué diffusé après le lancement qui avait lieu à Wendake.

Le Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent, a remercié le CAVAC «pour cet effort de rapprochement» et salué la collaboration avec des membres des Premières Nations pour la rédaction du Guide.

«Ce qui en fait un outil pratique crédible de grande qualité pour tous les intervenants», s’est réjoui Rémy Vincent.

Le Réseau des CAVAC offre déjà des services à des personnes victimes autochtones vivant en milieu urbain, mais aussi dans certaines communautés autochtones.

«Tout le Réseau des CAVAC considère donc qu’il est essentiel d’adapter nos interventions aux spécificités historiques et culturelles des Premières Nations et des Inuit », a déclaré Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC Outaouais.