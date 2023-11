Un film tourné à Pakuashipi présenté dans un festival en Australie

Un film issu d’un projet cinématographique en milieu scolaire tourné durant six mois dans la communauté de Pakuashipi, en Basse-Côte-Nord, sera présenté dans le cadre du Festival du court métrage de Canberra, en Australie.

Le film NETSHITA EN/J’ÉTAIS LÀ, du réalisateur MP Tremblay, met en vedette des jeunes du secondaire de l’école Pakaushipi. L’œuvre de 18 minutes a été sélectionnée pour la compétition internationale du festival et fera partie du programme FIRST NATION STORIES. C’est sa version anglaise, THERE I WAS, qui sera projetée en Australie, le 22 novembre.

Pour réussir le projet, le cinéaste et ses partenaires ont formé un groupe de travail, le Collectif Uapenatsheu.

Les jeunes acteurs étaient sous la supervision du porteur de projet, Mathias Mark, et de l’enseignante et co-productrice, Marie Pier Morin.

« Le collectif Uapenatsheu est la voix de jeunes étudiants qui se racontent et affirment leur identité. Ce sont des aînés, des parents, des amis, des frères et sœurs qui se joignent à la création. C’est un cinéaste, une enseignante et un passeur de culture qui soutiennent et mettent en forme le mouvement », a décrit cette dernière.

« Nous avions deux contraintes pour les participants : que ce soit un film de fiction et qu’il soit tourné en innu-aimun », a pour sa part précisé le réalisateur, MP Tremblay. « Ils ont choisi l’idée de base, en classe. Ensuite, on a travaillé par improvisation, à l’instinct », a-t-il expliqué.

Le projet bénéficie du support de l’Institut Tshakapesh, du bureau de la députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Mme Kateri Champagne Jourdain, du ministère de l’Éducation ainsi que du Ministère des Relations internationales et de la francophonie.