Le Drakkar en plein contrôle

Baie-Comeau – Le Drakkar a refait le coup à l’Armada de Blainville-Boisbriand, samedi après-midi, grâce à une victoire convaincante de 5-0 sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Victorieux par jeu blanc (3-0) la veille, les membres de l’équipage ont remis cela avec une autre performance sans bavure devant les 2368 spectateurs présents pour ce 25e triomphe de la campagne.

Cette 9e victoire consécutive pour les meneurs au classement général s’est avérée sans équivoque face à des adversaires dominés dans plusieurs aspects et qui repartent bredouilles après un dur périple sur la Côte-Nord.

Après avoir ouvert la marque (Félix Gagnon) en toute fin de première période, les locaux ont de nouveau enchaîné avec une poussée de trois buts sans réplique au deuxième tiers grâce aux attaquants Raoul Boilard, Julien Paillé et Louis-Charles Plourde.

Première étoile de la rencontre, Julien Paillé (un but, une passe) a de nouveau été un meneur de son club. « Les choses vont bien présentement. Mes partenaires de trio m’aident beaucoup. Avec les entraînements, je joue avec plus de confiance et cela rapporte », a confié le numéro 49.

Joueur invité au camp d’entraînement, le patineur de 19 ans retient de plus en plus d’attention. « J’ai prouvé que je peux jouer dans plusieurs facettes de jeu. Collectivement, l’équipe va très bien et rien de mieux que la victoire pour continuer de progresser », a ajouté celui qui a touché la cible huit fois à ses 11 dernières parties.

Ciarlo

L’attaque du Drakkar a encore connu du succès, mais il ne faudrait surtout pas oublier l’immense besogne accomplie sur le plan défensif et ce, grâce à un très bel effort collectif.

Auteur de son troisième jeu blanc consécutif, le gardien Olivier Ciarlo (22 arrêts) est bien placé pour en témoigner. « Des blanchissages, cela ne se réussit pas tout seul. Ce sont les joueurs devant moi qui contribuent à ce succès. Personnellement, je n’ai pas connu le début de saison espéré, mais tout rentre dans l’ordre et je suis confiant pour la suite des choses », a assuré l’homme masqué.

Détenteur d’un dossier impressionnant de 11-0-2 pour un total de 24 points sur une possibilité de 26 à domicile, le Drakkar est maître à la maison et continue de vaguer sur une mer très huileuse.

« Encore une fois, les joueurs ont très bien amorcé le match avec beaucoup d’échec-avant et de la pression sur leurs défenseurs. Cela a provoqué de nombreux revirements. Notre but en fin de première a donné le ton pour le reste du match », a résumé le pilote Jean-François Grégoire.

En vitesse

Louis-Charles Plourde, avec son deuxième but de la partie, a complété le pointage au troisième engagement quand il a habilement fait dévier un tir du défenseur Émile Chouinard.

Avec un bilan éloquent de 25-3-2 en 30 parties, les joueurs du Drakkar bénéficieront d’un congé mérité de quelques jours avant de revenir devant leurs partisans, vendredi prochain, pour accueillir la visite du Titan d’Acadie-Bathurst.