Le Front commun maintient ses jours de grève du 8 au 14 décembre

L’offre déposée hier par le gouvernement Legault de 16,7 % sur cinq ans a été jugée insuffisante par le Front commun syndical. La grève est donc maintenue du 8 au 14 décembre.

La précédente offre de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, s’élevait à14,8 %. Le Front commun estime que la nouvelle offre bonifiée est inférieure aux prévisions d’inflation actuelles, qui se chiffrent à 18,1 %.

Le Front commun syndical est composé des travailleurs de la CSN, la CSQ, la FTQ et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Les organisations syndicales de la Côte Nord annoncent qu’elles seront en action « pour faire entendre haut et fort le cri du cœur de ceux qui tiennent à bout de bras les réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation et du collégial ».

Plusieurs rassemblements sont organisés la semaine prochaine, tous à 13 h 30 :

– 11 décembre à Havre St-Pierre;

– 12 décembre à Sept-Îles;

– 14 décembre à Baie Comeau.