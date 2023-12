Grève du Front commun : ralentissement des services au CISSS de la Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord informe qu’un ralentissement temporaire ou des retards des services téléphoniques et en présence sont à prévoir en raison des journées de grève du Front commun.

« La plupart des installations du CISSS de la Côte-Nord demeureront ouvertes et l’accès pour les usagers aux services de l’établissement devra aussi être assuré en tout temps », assure-t-on.

Heures réduites

Pendant les jours de semaine, le CLSC Marie-Leblanc-Côté de Chute-aux-Outardes sera ouvert uniquement de 13 h 30 à 16 h 30. En matinée, l’installation sera accessible seulement pour la clientèle ayant un rendez-vous planifié.

Le CLSC de Godbout sera quant à lui fermé le 8 décembre, puis ouvert de 8 h à midi du 11 au 14 décembre. Le CLSC Corinne-Vallée-Therrien de Baie-Trinité sera ouvert toute la journée le 8 décembre, puis ouvert seulement en avant-midi, de 8 h à midi, du 11 au 14 décembre.

Les CLSC de Baie-Trinité, de Godbout et de Chute-aux-Outardes seront fermés le samedi et le dimanche comme à l’habitude.

Rendez-vous

Certains rendez-vous devront être reportés. Les personnes touchées ont reçu ou recevront un appel sous peu pour déplacer les rendez-vous dans les meilleurs délais. « À moins d’avoir préalablement été avisées d’un report, toutes les personnes doivent se présenter à leur rendez-vous ou chirurgie à l’heure convenue », indique le CISSS, par voie de communiqué.

Les services essentiels seront également assurés dans les secteurs touchant les services sociaux, notamment en protection de la jeunesse et en santé mentale, ainsi que dans les installations offrant des soins et services aux personnes aînées et à celles vivant avec une déficience physique ou intellectuelle.

Centres de prélèvements

Un ralentissement est aussi à prévoir dans les centres de prélèvements. À Baie-Comeau, Forestville et Les Escoumins, les prélèvements sans rendez-vous seront accessibles seulement pour la réalisation des analyses jugées urgentes par un professionnel de la santé et les prélèvements requis pour un suivi (ex. : anticoagulant (Coumadin), traitement pour le cancer, suivis de greffe, suivis de grossesse, etc.).

Dans les autres centres de la région où les prélèvements sont offerts sur rendez-vous, les services sont maintenus normalement, mais « un ralentissement est à prévoir », selon l’organisation.

« L’employeur et les instances syndicales du CISSS travaillent en collaboration pour maintenir les services essentiels identifiés. Un exercice rigoureux de planification a été réalisé afin que cette grève ait le moins d’impact possible sur les soins et services aux usagers et aux résidents », conclut le CISSS de la Côte-Nord.