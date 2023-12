(PHOTOS) Le Sentier de Noël divertit plus de 400 visiteurs 

La 13e édition du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer s’est démarquée cette année par des saynètes légères et comiques, au grand plaisir des quelque 450 petits et grands qui ont sillonné le tracé composé de huit tableaux.

Malgré l’annulation du spectacle de Carolyne Jomphe prévu le dimanche et l’absence du président d’honneur Hugo Girard qui n’a pu être présent pour des « circonstances extraordinaires », la magie a opéré quand même, rendant grâce à l’implication des bénévoles locaux.

Ce qui fait l’essence de cette activité singulière, c’est qu’à chaque édition, les visiteurs sont surpris par le jeu des comédiens amateurs, les décors plus grands que nature et surtout, le travail insoupçonné qu’il y a derrière ce déploiement. Que ce soit l’écriture des scènes, la mise en place des décors, la logistique, le marché des artisans à l’intérieur de l’école, le père Noël et les cadeaux pour tous les enfants présents.

Sans oublier en amont, l’illumination du grand sapin au parc Jean-Maurice-Martel, les feux d’artifice grandioses et une première cette année, la prestation du chœur Les gens de mon pays sur le parvis de l’église, précédé d’une lecture rendue par l’unique Marie-France Dréan, signée Erika Soucy.

Que dire de la dernière saynète, à l’intérieur du chalet des sports, alors que mère Noël accompagnée de son petit-fils Ti-Jé, ont entonné des cantiques de Noël afin de clore le parcours. Voici en images quelques faits saillants du Sentier de Noël 2023.