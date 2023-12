Les citoyens des Escoumins pourront s’attendre à une légère augmentation sur leur compte de taxes en 2024. Toutefois pour le maire André Desrosiers, l’augmentation entraînera un « impact raisonnable » sur le portefeuille des contribuables en 2024.

Le maire de la municipalité André Desrosiers s’est voulu rassurant lors du dépôt du budget municipal de 4 557 937 $ pour 2024.

« Ce n’est pas facile dans le contexte économique que l’on vit en ce moment d’équilibrer un budget », a-t-il fait savoir d’entrée de jeu.

Le budget équilibré présente quelques fluctuations par rapport à l’exercice de 2023, notamment les dépenses liées à l’hygiène du milieu qui passent de 748 666 $ à 943 273 $ en 2024 et celles de l’aménagement, urbanisme et développement qui baissent à 272 642 $ par rapport à 333 445 $ en 2023 en raison du départ à la retraite d’un employé.

« Nous avons eu des augmentations de la part de la MRC et du Service de sécurité incendie, ainsi qu’une période de renouvellement de contrat pour le déneigement où il y a eu une hausse également », rapporte le maire de la municipalité.

Légère hausse des taux

Le taux de taxe foncière générale a quant à lui subi une hausse de 1 cent, passant de 1,32 $ à 1,33 $ du 100 $ d’évaluation.

Les coûts reliés à l’aqueduc et à l’assainissement des eaux usées demeurent inchangés à 230 $ et 288 $ respectivement.

Les taux pour les égouts et l’enlèvement et destruction des matières résiduelles passent quant à eux de 170 $ à 175 $ et de 248 $ à 270 $.

« On peut dire que notre population va passer un temps des fêtes tranquille, car ils vont être capables de voir quel sera l’impact pour la prochaine année », laisse entendre André Desrosiers.

« Je crois que c’est un impact financier qui est raisonnable, malgré les circonstances », estime le maire.

Immobilisations

Le conseil municipal a entériné son plan triennal d’immobilisations qui prévoit des investissements de 25 M$ d’ici les trois prochaines années pour la réalisation d’une dizaine de projets.

La mobilisation financière la plus importante au cours des 3 prochaines années sera l’élaboration d’une nouvelle prise d’eau dans le cadre de la mise aux normes de l’eau potable, avec un investissement de 1,5 M$ en 2024, 10 M$ en 2025 et 2 M$ en 2026.

Les coûts des plans et devis d’ingénierie s’élèveront quant à eux à 1,5 M$ en 2024.

Une somme de 100 000 $ sera consacrée à une étude réalisée en 2025 concernant le projet de prolongement de la rue Sirois dont les travaux prévus en 2026 sont chiffrés à 1 M$.

« On attend encore la confirmation du ministère (du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) pour prolonger notre réseau d’égout. Tant que la mise aux normes n’est pas faite, on a une contrainte par rapport à ça », rapporte André Desrosiers.