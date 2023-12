Près de 1 M$ pour le tourisme sur la Côte-Nord

Onze organisations touristiques de la Côte-Nord se partagent 946 274 $, en marge du Fonds d’aide au tourisme de Développement économique Canada. C’est ce qu’annonce la ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, le 22 décembre.

Les organisations bénéficiaires sont :

Club du Lac des Baies de Sacré-Cœur : construction de deux chalets haut de gamme et les installations afférentes (100 000 $).

Pourvoirie des Grands Ducs de Sacré-Cœur : l’acquisition et la livraison de deux minichalets haut de gamme et 100 % autonomes (100 000 $).

Expéditions Pirsuq de Franquelin : construction d’une station d’accueil et l’acquisition d’un zodiac (100 000 $).

Station Uapishka de Pessamit : construction d’un bâtiment utilitaire, l’acquisition et l’installation de systèmes connexes, l’ajout d’un quai flottant ainsi que l’achat de véhicules utilitaires à usages opérationnels et récréotouristiques (100 000 $).

Auberge La Rosepierre des Bergeronnes : l’amélioration et l’agrandissement des aires communes de l’auberge, l’amélioration des chambres et des aires extérieures, la rénovation de l’aire de restauration et l’ajout d’équipements informatiques pour la gestion hôtelière (99 977 $).

Coopérative de solidarité en tourisme équitable de Rivière-au-Tonnerre : conception, coordination et implantation d’une plateforme de réservations en ligne incluant la formation et le développement de sites Web pour les membres de la Coopérative (97 797 $).

Pourvoirie le Chenail du Nord de Forestville : l’implantation de nouvelles unités d’hébergement quatre saisons, la rénovation des chalets existants, l’aménagement de fosses septiques, l’isolation et l’achat de jeux d’extérieur (97 000 $).

Noryak Aventures de Havre-Saint-Pierre : l’acquisition de tentes rustiques, la réalisation des aménagements incluant les systèmes énergétiques et d’eau ainsi que des installations connexes. Le projet inclut également l’acquisition d’équipements de loisirs motorisés et non motorisés et l’acquisition d’équipements informatiques essentiels à la conduite des activités des clients (88 000 $).

Rivage Grandir de Bonne Espérance : l’acquisition de six tentes de glamping, l’agrandissement de la zone de visites guidées et de stationnement, l’ajout d’une buanderie, d’un espace de stockage et d’un espace de réception, l’installation de la signalisation, l’acquisition des ordinateurs et le développement et la mise en œuvre d’un plan de marketing complet (80 500 $).

Pourvoirie Québec Nature de Sacré-Cœur : construction d’un chalet d’accueil et l’acquisition d’équipements de loisirs (53 000 $).

Pourvoirie du lac Holt de Havre-Saint-Pierre : l’acquisition et l’installation de panneaux solaires et des systèmes connexes sur l’ensemble des bâtiments ainsi que l’acquisition et l’installation d’électroménagers fonctionnant à l’énergie solaire, la gestion du projet et les coûts relatifs au transport et à l’hébergement des travailleurs (30 000 $).

En plus de contribuer à une hausse de l’achalandage touristique sur la Côte-Nord, la réalisation de ces projets permettra d’attirer de la clientèle potentielle dans plusieurs commerces de la région, selon Développement économique Canada.

« L’industrie touristique permet de mettre en valeur les attraits, la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Le gouvernement du Canada a toujours été très conscient de l’importance du tourisme au pays et continue d’être présent pour les entreprises et les organismes de ce secteur afin d’assurer leur relance », indique la ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada.

« Les investissements annoncés aujourd’hui aideront 11 organisations dynamiques de chez nous à se tourner vers l’avenir. Leurs projets constituent d’excellentes nouvelles pour la région de la Côte-Nord et contribueront à son attractivité », ajoute Mme Ferrada.

Rappelons que l’industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d’être frappée de plein fouet par la pandémie.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds d’aide au Tourisme, une initiative pancanadienne de 500 M$ visant à aider les entreprises et les organismes de ce secteur à surmonter les impacts de la pandémie et à se positionner pour l’avenir.

L’initiative, administrée par DEC au Québec, a pris fin le 31 mars 2023. Sur la Côte-Nord, 14 projets ont été appuyés, pour un total de 1 179 799 $ d’investissements de la part de DEC. Ces projets ont permis la création de 43 emplois, informe le ministère canadien, par voie de communiqué.