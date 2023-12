Les articles les plus lus de l’année sur le web

Les sites Internet de nouvelles en continu sont de plus en plus populaires pour se tenir au courant de ce qui se passe dans notre région. Celui du journal Haute-Côte-Nord n’y fait pas exception. Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter. Voici donc les 10 textes qui ont retenu l’attention sur le numérique en 2023.

Le drame de Portneuf-sur-Mer a secoué la Haute-Côte-Nord de plein fouet en juin. Que l’on connaisse les personnes touchées de près par la tragédie ou non, on ne peut rester insensible face à une telle histoire. D’ailleurs, l’article dans lequel la famille Dufour-Maltais a raconté son drame a recueilli le plus grand nombre de vues cette année pour un total de 9 954. Tous les textes abordant cet accident ayant causé 5 décès ont cumulé plus de 20 000 visionnements.

Les faits divers sont toujours populaires auprès des lecteurs. Ils suscitent un engouement inégalé année après année. En voici la preuve : le deuxième texte le plus lu de l’année 2023 est un fait divers. Il s’agit d’un véhicule qui a plongé dans le ravin à Longue-Rive en mai. Une simple sortie de route, avec blessures mineures, a attiré 6 631 lectures.

Publié le 22 janvier, l’article dans lequel les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord ont déploré une victoire administrative au tournoi Fer-O de Sept-Îles a fait couler beaucoup d’encre. Il a cumulé 3 604 vues. Rappelons que l’équipe de hockey mineur devait affronter les Vikings de Baie-Comeau, mais une erreur de communication dans l’horaire a empêché la tenue de la partie. Les Vikings avaient alors été déclarés gagnants en raison de l’absence des joueurs de la Haute-Côte-Nord. Finalement, le match a pu être repris ultérieurement parce que l’important était que les jeunes s’amusent et jouent.

Le projet de l’Escouminois Samuel Gagnon, avec son entreprise Par chez nous, a attiré l’œil des lecteurs. Le jeune entrepreneur dévoilait la création de vêtements inspirés de sa région natale, la Côte-Nord. La ligne de vêtements, lancée en avril, connaissait déjà un bon succès et atteignait ses objectifs. Vous avez été plusieurs à vous y intéresser puisque l’article a obtenu 3 290 vues. Les textes à saveur économique sont souvent parmi les plus lus, comme on peut le voir ici.

Les médias d’information existent pour informer la population. C’est ce que le journal Haute-Côte-Nord a voulu faire avec cet article concernant la couleur orangée du ciel après la période intense des feux de forêt en juin. Vous avez été nombreux à vouloir connaître la réponse à la question. Le texte a été visionné 3 087 fois. Les faits inusités, comme celui-ci, invitent à la lecture afin d’assouvir sa soif de curiosité.

Les pêcheurs nord-côtiers qui se font prendre à pêcher sans permis font l’objet d’articles lus par des milliers de lecteurs. Effectivement, celui paru en octobre s’est hissé dans le top 10 des textes les plus lus de l’année. Dans ce cas-ci, trois Nord-Côtiers avaient été condamnés pour diverses infractions au cours des derniers mois et avaient ainsi écopé d’amendes octroyées par Pêches et océans Canada, région du Québec. Un total de 3 069 vues a été cumulé.

Les traversiers font souvent parler d’eux dans les médias. Longue file d’attente, bris sur les navires, changement d’horaire… Cette fois, c’est plutôt un accident nautique qui a attisé notre lectorat numérique. Un voilier est entré en collision avec le traversier de L’Île-aux-Coudres près de Saint-Joseph-de-la-Rive, le 2 juillet. Cet événement a été visionné 2 571 fois. C’est l’épais brouillard qui était en cause dans cet incident qui a fait cinq blessés.

Les festivals ne passent jamais sous silence en Haute-Côte-Nord. Ils sont plusieurs et ils attirent les citoyens de la région. C’est pourquoi les articles annonçant les différentes programmations estivales reçoivent beaucoup de visionnements. En 2023, c’est celui concernant le Festival St-Marc Pardu dans l’bois qui a obtenu le plus grand nombre de vues avec un total de 2 403. Les curieux ont pu découvrir ce qui les attendait cet été pour la deuxième édition de cet événement culturel.

Les années passent et ne se ressemblent pas. Pour madame Simone Boulianne-Gagnon, originaire des Bergeronnes, il était l’occasion de célébrer son 102e anniversaire le 11 juillet 2023. Elle fait partie des rares personnes à atteindre l’âge vénérable de 100 ans. Le Journal a souligné ce moment spécial qui a également plu à nos lecteurs. La généalogie et les histoires d’antan rappellent de bons souvenirs à bon nombre d’entre nous. Ce fut le cas pour cet article qui a recueilli 2 401 vues.

En juillet, les téléspectateurs de la Haute-Côte-Nord ont pu admirer la région dans leur téléviseur. L’animateur Guy Jodoin et son émission La Belle Tournée étaient de passage chez nous un peu plus tôt en juin pour le tournage. Le 17 juillet, on a pu voir le résultat à l’écran. Cette annonce a été lue 2 164 fois sur notre site web.