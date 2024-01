Le Drakkar blanchi à domicile

Baie-Comeau – Le Drakkar a encaissé une deuxième défaite de suite pour la première fois de la saison, samedi, quand il a été blanchi 4-0 par les Huskies de Rouyn-Noranda devant 2542 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Impliqués dans une série de trois parties consécutives face à leurs adversaires de l’Abitibi, les meneurs au classement général n’ont pas disputé un grand match face à des adversaires beaucoup plus intenses et déterminés.

Bénéficiant de leur troisième jeu de puissance en première période, les visiteurs ont ouvert la marque, par l’entremise du défenseur Jérémy Langlois, alors qu’il ne restait que 15 secondes à jouer à l’engagement initial.

Les hommes de l’entraîneur Martin Dagenais ont doublé leur avance, à la sixième minute du deuxième tiers, quand Louis-Philippe Fontaine a profité d’un bond favorable de la bande pour enfiler son premier but de la rencontre.

Le Biélorusse Andrei Loshko a ensuite porté un dur coup aux locaux, moins de deux minutes plus tard, avec le troisième but des siens, qui a vraiment assommé les membres de l’équipage.

Opportunistes

« Ils ont été opportunistes en attaque et ont su profiter de leurs chances. De notre côté, il y avait peut-être des joueurs plus nerveux. Dans l’ensemble, ils ont été beaucoup plus engagés et affamés que nous », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Victime d’un premier revers à domicile (17-1-2) en temps réglementaire en 20 parties cette saison, le Drakkar a éprouvé plus d’ennuis à imposer son rythme face à une autre équipe de premier plan.

« C’était un gros test. Les Huskies ont été plus efficaces. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a un autre match contre eux demain et j’espère que les joueurs vont réagir et vouloir vite se reprendre », a ajouté le patron derrière le banc.

Louis-Philippe Fontaine a complété son doublé, en troisième période, quand il a battu le gardien Charles-Édward Gravel (victime de quatre buts sur 24 lancers) grâce à un tir précis dans la partie supérieure.

En vitesse

De son côté, le gardien de but William Rousseau, première étoile de la partie, s’est montré intraitable devant les 32 tirs en sa direction. L’ex-cerbère des Remparts de Québec en a profité pour enregistrer son sixième blanchissage de la campagne.

Autre soirée de première pour le Drakkar, qui s’est incliné par jeu blanc pour la toute première fois en 41 parties depuis le début du calendrier.

Les vikings du navire auront une belle occasion de se prendre, dimanche après-midi, à l’occasion du deuxième match (prévu à 16 h) de ce programme double à la maison. Il s’agira, du même coup, de l’anniversaire de la mascotte du Drakkar Snorri.