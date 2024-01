Badminton | Six raquettes nord-côtières ont rendez-vous aux Jeux du Québec à Sherbrooke

Le gymnase de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau a été le lieu de la sélection régionales des Jeux du Québec en badminton les 13 et 14 janvier. Un total de 48 joueurs a pris part à l’événement, compétition féroce qui a vu émerger les meilleurs talents de la Côte-Nord.

Plus d’une centaine de matchs ont été disputés dans les catégories féminines et masculines, chaque joueur aspirant à décrocher l’une des six places pour représenter la région lors de la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochain. Le badminton sera du premier bloc, soit du 2 au 5.

Julia Gagnon des Escoumins a brillé dans la catégorie du simple féminin, décrochant ainsi sa deuxième présence consécutive aux Jeux du Québec après celle de Rivière-du-Loup à l’hiver 2023 (double féminin). Elle sera rejointe par Kelly-Ann Deschenes et Jeanne Hovington de Sacré-Cœur, qui ont fait équipe en double féminin pour assurer leur place à la compétition provinciale multisport.

Du côté masculin, Vincent Paquet de Sacré-Cœur s’est distingué en remportant la place convoitée en simple masculin. En double masculin, ce sont deux jeunes de la Basse-Côte-Nord qui ont obtenu leur billet. La paire sera formée d’Édouard Joncas de Lourdes de Blanc-Sablon et de Bastien Perron de Chevery.

Les Jeux du Québec à Sherbrooke seront une opportunité pour ces jeunes athlètes de démontrer leur talent non seulement dans les épreuves individuelles pour lesquelles ils sont qualifiés, mais aussi dans un tournoi par équipe où les alignements seront modifiés.

Les entraîneurs Pierre-Luc Morin et Alyson Tessier, tous deux de Sept-Îles, accompagneront la délégation en badminton.