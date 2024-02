Claudine Roussel quitte la radio CHME-FM après 25 ans

Ce n’est pas sans peine que Claudine Roussel laisse derrière elle son équipe de la radio CHME-FM, située à Essipit. Après 25 ans à œuvrer « dans le merveilleux monde des communications », l’Escouminoise part relever de nouveaux défis.

Le 3 août 1998 est une date qui restera gravée dans sa mémoire. C’est la journée où Gilles Labelle lui a donné sa première chance à la radio des Escoumins.

Mme Roussel a commencé sa carrière aux ventes et promotions, pendant huit ans. Elle a par la suite pris la relève de la direction durant un peu plus de 17 ans. Au cours de ces années, elle s’est créée des amitiés en plus de grandir en tant que gestionnaire.

« 25 ans , c’est la moitié de ma vie, des joies, des peines, des amitiés, des naissances et des deuils. 25 ans à faire affaire avec des collaborateurs, des partenaires et des commerçants, c’est beaucoup de discussions à refaire la Haute-Côte-Nord et espérer qu’elle soit prospère », écrit-elle sur ses réseaux sociaux le 7 février.

Claudine Roussel promet de ne pas partir très loin et de continuer de solliciter ses collègues de la radio. « Je souhaite que la Haute-Côte-Nord soit un jour consciente de la chance qu’elle a d’avoir accès à des médias locaux », clame-t-elle dans sa publication.

La communicatrice n’a pas encore dévoilé les nouveaux défis professionnels qui l’attendent, mais nous ne tarderons pas à connaître son secret.