Coopérative Les Légumeureux : plus de légumes locaux dans nos assiettes

La nouvelle coopérative prendra d’assaut les marchés d’été durant la prochaine saison estivale, en plus de proposer des ateliers sur l’autosuffisance alimentaire et la culture maraîchère. Son objectif : favoriser l’offre de légumes frais et locaux dans la région.

Le projet est un rêve devenu réalité pour les trois amis et associés résidant dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, et qui propose des légumes frais d’ici dans les événements extérieurs d’été comme les marchés.

Après des années d’expérimentation et de tests ainsi que l’achat d’une serre, l’idée d’un projet d’affaires plus sérieux commence à germer.

« Après avoir vendu des légumes l’été dernier, on a décidé d’officialiser les choses et de partir la coopérative », raconte Mat Michaud, le dernier du trio ayant joint l’équipe en 2023.

La serre, là où la magie opère. Photo Courtoisie

Des semis à l’assiette

La nouvelle coopérative propose une trentaine de semis de différentes variétés en précommande dès la fin du printemps et le début de l’été, et la vente de légumes dans les différents marchés durant la saison estivale.

Elle se cherchera également des points de vente pour ses légumes.

« On est en train de travailler sur les points de vente, mais c’est sûr que nous en aurons aux Escoumins et aux Bergeronnes », indique Mat Michaud.

Ce dernier n’exclut pas vouloir collaborer avec les commerçants pour proposer les produits locaux à la population.

Pour sa part, Thierry St-Denis indique qu’un objectif éventuel de la coopérative serait de produire toute l’année. Dans un futur rapproché, il n’y aurait donc plus seulement l’été qui servirait à faire des cannages et des recettes avec les produits d’ici.

Des ateliers pour se former

Ce n’est pas seulement la vente de semis et de légumes qui motive les trois collaborateurs.

Les Légumeureux ont pour mission d’améliorer l’autosuffisance alimentaire de la région de manière générale et de démocratiser l’accès à la culture maraîchère.

« C’est dans le but d’augmenter la capacité des gens à produire des légumes pour eux-mêmes », décrit Mat Michaud.

Des ateliers seront offerts pour « transmettre des connaissances et introduire les gens aux rudiments de comment faire pousser des légumes chez soi », assure ce dernier.

Les ateliers couvriraient la base de la production afin de rendre les participants plus autonomes, car la production de légumes « ça a l’air simple, mais ce ne l’est pas », indique Mat Michaud.

« On aimerait couvrir toutes les étapes à partir du début des semis à la maison jusqu’aux rudiments du désherbage et de l’arrosage, pour finir avec la récolte », dévoile l’associé.