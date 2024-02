Un camp exploratoire pour les jeunes pendant la semaine de relâche

Le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire veut faire découvrir ses différents programmes en organisant un camp exploratoire durant quatre journées de la semaine de relâche.

La vingtaine de participants pourra découvrir sept programmes offerts sur le territoire de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. Le camp s’adresse aux élèves du secondaire et de la formation générale des adultes du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Au total, 20 places sont disponibles pour cette activité gratuite qui permettra de découvrir les programmes suivants :

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière (lundi 4 mars)

Mécanique industrielle de construction et d’entretien et Électromécanique de systèmes automatisés (mardi 5 mars)

Mécanique automobile (mercredi 6 mars)

Abattage et façonnage des bois et Forage au diamant (jeudi 7 mars)

Soudage (mardi et mercredi PM)

Puisque certains programmes sont offerts à Forestville et d’autres à Baie-Comeau, un service de transport sera disponible gratuitement pour les jeunes entre les ateliers et installations du CFP dans les deux villes. Le repas du midi et des collations seront également fournis aux participants pour les quatre jours du camp exploratoire. Chaque participant recevra aussi une chemise de travail.

La direction du CFP de l’Estuaire tient à souligner l’implication extraordinaire des enseignants, qui ont accepté de travailler pendant la semaine de la relâche scolaire afin de permettre aux jeunes de vivre une expérience enrichissante et de découvrir des programmes de formation aux perspectives prometteuses pour eux.

Pour participer à la première édition du Camp Explo du CFP de l’Estuaire, les jeunes intéressés n’ont qu’à scanner le code QR apparaissant sur l’affiche de l’événement actuellement disponible sur la page Facebook du CFP de l’Estuaire et de certaines écoles secondaires du centre de services scolaire.