Développement domiciliaire : Forestville obtient 6 soumissions

Pour son projet de développement domiciliaire, la Ville de Forestville a obtenu six soumissions à la suite du lancement de son appel d’offres au début janvier.

C’est EJD Construction Inc. de Baie-Saint-Paul qui a proposé le prix le plus bas pour ces travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout, soit un montant de 894 250 $. Les autres soumissions dépassent le million de dollars.

Les Excavations A. Savard, entreprise locale, a soumis le deuxième meilleur prix : 1 114 774,29 $. Les compagnies baie-comoises Roland Munger (1 202 615,64 $) et Jean Fournier Inc. (1 377 998,06 $) figurent aussi sur la liste des soumissionnaires.

L’instance municipale analyse maintenant la conformité des offres reçues avant de conclure le contrat, comme l’a mentionné la mairesse Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 13 février.

Les travaux consistent notamment au déboisement et essouchement du terrain, à la réalisation de travaux d’infrastructures souterraines d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial ainsi qu’au pavage.

« Nous croyons que le plan final du développement pourra être publié au cours des prochaines semaines », divulgue Mme Anctil.