Un premier salon du bénévolat sur la Côte-Nord

Même s’il n’existe pas de données précises sur la quantité de bénévoles actuellement dans le secteur de la Manicouagan, on sait qu’il en manque. Véronique Aubin, directrice du Centre d’Action Bénévole de la MRC Manicouagan ne mâche pas ses mots, « partout, on l’entend, il manque de monde, il faut s’impliquer ».

« C’est dans notre mission, nous devions faire quelque chose », ajoute la directrice générale lors de la conférence de presse tenue au CAB cet avant-midi. Son équipe et elle ont décidé de mettre sur pieds, le tout premier Salon du bénévolat qui se tiendra le 18 mai au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Le but ? Faire découvrir 50 organismes et associations de la Manicouagan à la population grâce aux kiosques sur place. « Les gens pourront magasiner leur cause », précise Mme Aubin.

Cet évènement permettra de faire connaitre les organisations qui ont besoin de ressources bénévoles pour le maintien et même la survie de leurs activités, et ce, dans tous les domaines. « On va leur offrir la possibilité de sensibiliser les gens à s’impliquer », lance-t-elle.

Le Salon du bénévolat 2024 pourra compter sur la présence du Baie-Comois Dave Morisette, qui présentera une conférence ouverte à tous sur la motivation et la conscience du plein potentiel de chacun.

Cette toute première édition du Salon du bénévolat aura lieu le 18 mai de 9h30 à 16h au centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.