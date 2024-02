Les deux tournois de hockey de rue récoltent 25 534 $ pour Centraide

Le 17 février, les rues de Baie-Comeau et de Sacré-Cœur étaient animées par les tournois de hockey de rue l’Ami Junior, Boisaco et Sacopan. Une journée remplie de convivialité et de compétition qui a permis d’amasser 25 534 $ pour Centraide.

Baie-Comeau a contribué avec un montant remarquable de 17 000 $, malgré quelques équipes absentes en raison d’un report de date, tandis que Sacré-Cœur a amassé 8 534 $. Le comité organisateur s’est félicité de ces résultats, exprimant sa satisfaction quant à cette belle réussite.

Dans les tournois eux-mêmes, l’engouement était palpable. À Baie-Comeau, 25 équipes composées de 4 participants chacune ont rivalisé, tandis qu’à Sacré-Coeur, 5 équipes ont fait leurs débuts avec enthousiasme. La première équipe victorieuse de la Haute-Côte-Nord, les « Pouliches », composée de Guy et Tyler Brisson, Simon Lévesque et Dylan Hovington, a marqué les esprits.

Les équipes gagnantes de Baie-Comeau ont également été honorées, avec les Chipies remportant la catégorie féminine, les Mécome Cross Fit la catégorie Masculine classe A, les Hommes des Glaces en classe B masculine, et enfin, les Boys en classe C masculine.

Plus tard dans la soirée à Baie-Comeau, le groupe Chiken-wing et Claude St-Pierre ont offert un spectacle mémorable, tandis qu’à Sacré-Cœur, le DJ Hughes Hovington a fait danser la foule jusqu’aux petites heures du matin.

Ce succès n’aurait pas été possible sans l’engagement des bénévoles et des membres des comités organisateurs à Baie-Comeau et à Sacré-Cœur. Des remerciements particuliers sont adressés à Marjorie Deschênes de Sacré-Cœur pour son initiative louable, ainsi qu’à tous les partenaires généreux qui ont rendu cet événement possible.