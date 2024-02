Transport régional aérien : TREQ tente de se relancer

Après plus de trois ans d’existence, la Coopérative de Transport régional aérien (TREQ) a tenu sa première assemblée générale annuelle le mercredi 21 février. Sur les 13 508 personnes ayant acheté une part sociale à 10$, environ 70 membres étaient présents à cette assemblée faite en mode virtuel.

Le président de la coopérative, Éric Larouche, s’est dit satisfait de la rencontre

« Les membres de TREQ saisissent bien les enjeux et comprennent ce que nous avons à surmonter. Ils ont aussi reconnu tout le travail qui a été fait par les administrateurs depuis la création de TREQ. Je tiens à remercier l’ensemble des administrateurs et les membres fondateurs qui ont été là depuis le début de TREQ. »

Il a expliqué que c’est vraiment le manque d’appui du gouvernement du Québec qui est en cause pour expliquer pourquoi la coopérative n’avait pas pris son envol. La Coop demandait un prêt entre 4 et 8M$. M. Larouche a aussi révélé que malgré leur demande auprès du ministère de l’Économie et d’Investissement Québec, il n’a jamais pu savoir les raisons derrière le refus.

Les membres qui se sont exprimés ont réaffirmé leur appui envers l’idée de la coopérative aérienne. Toutefois, ils ont demandé d’améliorer la communication estimant qu’il y avait eu des déficits à ce niveau. Un membre a affirmé qu’il était difficile d’aider la coopérative si on ne sait pas ce qui se passe. Depuis 2022, la coopérative s’était faite discrète.

M. Larouche reste convaincu du besoin d’améliorer l’offre du transport aérien au Québec. Il estime que la situation reste problématique, en particulier, dans les régions.

« La situation du transport aérien régional n’a pas changé depuis le constat de TREQ, appuyé d’études d’experts. Notre déficit de service, comparativement à nos voisins du Canada, est immense », dit-il.

De nouveaux administrateurs se joignent au président (réélu), Éric Larouche, et Dannie Caron, de HD Marketing, au sein du conseil d’administration. Il s’agit de :

– Pierre Milette, président de PMSB Stratégie, devient le vice-président de l’organisation,

-Luc Forcier (CPA et CA), de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, assumera les rôles de secrétaire-trésorier,

-Alain Vallières, directeur général d’Héli Secours, gestionnaire de carrière,

-André Côté, policier à la retraite et professionnel de la santé,

-Pierre Loyer, vice-président exécutif au Développement des affaires chez Equans Services Canada et États-Unis et

-Guy Tremblay, président-directeur général de Peak Aviation

La coopérative a décidé de permettre à nouveau l’achat de part sociale. Les gens peuvent donc à nouveau devenir membres de TREQ.