Crime organisé: une grande opération policière pour envoyer un «message clair»

Des conflits violents opposant des vendeurs de drogue indépendants et un groupe de motards criminels forcent la Sûreté du Québec (SQ) à envoyer des renforts dans l’est du Québec.

Une centaine de policiers de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé, de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes, des Services des enquêtes sur les crimes majeurs, et d’autres services, sont actuellement déployés dans différentes régions aux prises avec des conflits liés au trafic de drogue.

«Ce sont différents conflits et non pas un seul conflit qui a lieu» qui justifient cette opération, a indiqué le lieutenant Benoit Richard, de la SQ, vendredi après-midi lors d’un point de presse à Québec.

«Cesont des opérations qui sont déjà en cours depuis un certain temps. On le sait, il y a eu déjà des arrestations qui ont été faites au cours des dernières semaines. Il y en a d’autres qui ont eu lieu ce matin. Il y en a certainement d’autres qui vont arriver au cours des prochaines journées, des prochaines semaines. On n’arrêtera pas tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas mis fin aux événements de violence qu’on voit présentement», a indiqué le lieutenant Richard.

Il a souligné que des crimes violents étaient survenus dans la grande région de Québec, au Saguenay, dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, entre autres.

Il a aussi fait référence à la prise d’otages qui s’est produite dans la région de Chaudière-Appalaches lundi.

Deux proches des Hells Angels auraient été séquestrés et torturés et un troisième homme a été tué lors de l’événement survenu dans une résidence à Saint-Malachie.

Le lieutenant de la SQ a également mentionné des incendies criminels, des fusillades et d’autres crimes violents survenus dans les dernières semaines et qui seraient les conséquences d’une guerre entre des vendeurs de drogue indépendants et des membres du crime organisé.

«Les événements touchent évidemment des gens qui sont très ciblés, qui sont en lien directement avec le crime organisé ou avec les gens qui sont en lien avec la vente de stupéfiants», a indiqué Benoit Richard.

Questionné à savoir si les policiers avaient rencontré des gens du crime organisé pour les informer que «leur tête était mise à prix», le lieutenant Richard a répondu ainsi: «Je ne vous dirai pas combien de personnes ou de gens ont été rencontrés, mais il y a des gens, effectivement, qui ont reçu des informations comme quoi leur vie pouvait être mise en danger (…) dans l’ensemble du Québec».

Un «message clair»

La Sûreté du Québec veut envoyer un «message clair» à ces criminels: «on va s’attaquer à toutes les personnes qui font ces crimes-là et on va les traduire devant les tribunaux au cours des prochains jours».

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a également indiqué que l’opération envoyait «un message clair aux criminels» et que les autorités ne vont pas ménager les efforts pour assurer la sécurité de la population.

« L’opération déployée aujourd’hui démontre l’importance et le sérieux qui est consacré à la lutte au crime organisé à l’échelle du Québec. Je salue le travail des policiers de la SQ et des corps de police municipaux pour cette opération qui se poursuivra tant et aussi longtemps qu’on ne mettra pas un terme aux violences. La SQ est disponible pour prêter main-forte à tous les corps de police municipaux pour lutter contre le crime organisé», a indiqué le ministre dans une déclaration.