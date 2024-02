L’inspirante famille nord-côtière aux Championnats québécois d’athlétisme

Six Nord-Côtiers se sont démarqué lors du Championnat canadien et québécois vétérans, séniors et juniors d’athlétisme. La famille Simard s’est singularisée durant l’évènement. Le trio a pu vivre ces moments sportifs en tant qu’athlètes père et fils.

« Le sportif que je suis est content, mais être avec mes fils sur la piste, c’est formidable. Je suis un athlète et un père choyé. »

Gaétan Simard a pris part à cette compétition en tant que vétéran. Il s’agissait d’ailleurs de l’athlète le plus âgé du haut de ses 57 ans sur les 14 vétérans participants au pentathlon.

Le Baie-Comois est rentré à la maison plus décoré qu’à son arrivée. Il a déniché une médaille d’or et deux d’argent de niveaux provincial et national. « Étant seul dans la catégorie d’âge 55-59 ans, je me suis mis un objectif de dépasser les 2 000 points tout en évitant les blessures », explique M. Simard lors de la course de 1 000 mètres. Il a réussi son défi de quatre secondes, a-t-il confié fièrement.

Les résultats juniors et séniors des Nord-Côtiers

Catégorie junior U20

Liam Simard a participé au 60 mètres, 60 mètres haies, lancer du poids et saut à la perche. Il a récolté le titre de champion québécois au lancer du poids en battant son record personnel. Il a aussi amélioré son résultat personnel au 60 mètres haies en remportant la médaille d’argent. Le saut à la perche lui a valu aussi une médaille d’argent.

Pour sa part, Éliot Tremblay est repartie avec deux médailles d’or au cou dans les disciplines de saut à la perche et saut en hauteur en dépassant son record personnel au saut à la perche.

L’Escouminois Nicolas Tardif est monté sur la première marche du podium au lancer du marteau et a remporté la médaille de bronze au lancer du poids.

Sénior

Justin Simard est reparti avec deux médailles d’argent, soit au saut à la perche et au 60 mètres haies.

Finalement, la Baie-Comoise Véronique St-Gelais a terminé quatrième au lancer du poids chez les femmes.