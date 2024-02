Il veut créer une coopérative d’habitation aux Bergeronnes

Patrick Bérubé désire travailler vers la réalisation d’une coop d’habitation d’une cinquantaine d’unités de logements abordables et axée sur le mode de vie communautaire.

Le Bergeronnais d’adoption a décidé d’axer son modèle d’opération sur l’exploitation de plusieurs types de logements diversifiés et surtout abordables.

Le projet n’est pas passé inaperçu auprès des organismes auxquels il a été présenté, comme le Pôle d’économie sociale Côte-Nord et le groupe de ressources techniques Cité des Bâtisseurs.

« Le Pôle d’économie sociale a déjà présenté le concept à d’autres municipalités, et les membres du conseil municipal des Bergeronnes ont bien accueilli le projet », révèle-t-il.

Plus de 15 M$

Son idéateur évalue ses coûts à plus de 15 M$, mais assure ne pas s’inquiéter du montant final.

« Je ne regarde pas le chiffre, je regarde le concept », philosophe-t-il.

Pour la suite des démarches, un conseil d’administration d’au moins 5 personnes devra être officiellement constitué, et du financement devra également être déniché.

Patrick Bérubé estime qu’il faudra de 3 à 5 ans pour la première pelletée de terre.

Habitat coopératif

Patrick Bérubé croit que les programmes gouvernementaux pourraient se prêter à un projet d’envergure comme la coopérative d’habitation des Bergeronnes.

« Le moment, c’est là », estime-t-il.

« Il y a des programmes notamment en réinsertion sociale et avec les aînés pour ce genre de projet », ajoute-t-il.

À cheval entre la résidence privée pour aînés (RPA) et la coopérative d’habitation classique, le modèle de la coopérative des Bergeronnes se définit comme un habitat coopératif qui vise à inclure toutes les générations dans un milieu de vie.

« On a un peu oublié c’était quoi de vivre ensemble. En faisant une coopérative, ça crée un sentiment d’appartenance et un milieu de vie », fait savoir Patrick Bérubé.

« Notre patrimoine culturel ce sont les personnes âgées qui l’ont, mais on le perd lorsqu’ils sortent de leur maison et partent vers des RPA », remarque-t-il.

Rencontres d’information

Pour peaufiner la forme finale que devra prendre la coopérative d’habitation, des rencontres d’information seront tenues au courant du mois de mars.

« Tout le projet va se dessiner au fur et à mesure des rencontres citoyennes. Il y a des gens qui seront plus intéressés que d’autres et on va commencer à récolter des noms », précise Patrick Bérubé.

L’idéateur de la coopérative explique que les besoins de son projet pourront être analysés « plus facilement ».