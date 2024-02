Québec annonce de nouveaux services d’aide psychologique pour les élus municipaux

Devant le cri du cœur de plusieurs maires et conseillers des villes du Québec, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest a annoncé mercredi de nouveaux services d’aide psychologique pour les élus et leurs familles.

Québec versera plus de 2 millions $ à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), pour délivrer ces services.

«Les élus municipaux, contrairement aux employés de la ville, n’avaient aucun accès à ce genre de services, donc il fallait agir rapidement», a déclaré Mme Laforest en conférence de presse mercredi matin à Rivière-du-Loup.

Une ligne téléphonique d’aide est disponible dès maintenant, selon la ministre.

La ministre Laforest a aussi annoncé que dans les premiers mois après les élections, les élus se verront offrir une formation obligatoire sur le sujet «pour bien les outiller».

Démissions et difficultés

L’annonce de Québec survient quelques jours après la démission fracassante de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui a reçu une vague de soutien et d’encouragements des maires d’autres villes.

Lors de l’annonce de sa démission, Mme Bélisle avait invité le gouvernement du Québec à réfléchir «sur cet exode des élus municipaux, mais aussi sur toutes les élections par acclamation».

«Je pense qu’il faut toutes et tous s’inquiéter d’un service public qui n’a plus la cote», avait-elle alors souligné.

Avant elle, la jeune mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, qui s’était illustrée dans la lutte contre les incendies de forêt dans sa région, avait aussi lancé la serviette en novembre.

En octobre, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, avait annoncé son retrait temporaire pour des raisons de santé, sur avis de son médecin. Au début de février, elle a aussi évoqué les tensions au conseil municipal et le travail de sape de l’opposition.

En outre, en janvier 2023, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, avait également pris une pause de quelques semaines en raison d’un «climat de travail malsain» à l’hôtel de ville. Il avait même songé à démissionner.

Pas moins de 741 des 8000 élus municipaux ont quitté leurs fonctions depuis 2021.

Dans une lettre ouverte, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier a appelé à un changement de «culture politique».

Visée par des commentaires agressifs dans les réseaux sociaux et placée sous protection policière depuis septembre, elle a soutenu que les élus devaient eux-mêmes donner l’exemple et qu’«il n’est pas normal de constater les climats toxiques d’intimidation qui peuvent régner dans les hôtels de ville… et dans nos parlements».

Commission parlementaire réclamée

Vendredi, le Parti libéral du Québec (PLQ) a demandé à ce qu’une commission parlementaire se penche l’enjeu des menaces et de l’incivilité qui vise les élus, particulièrement dans les municipalités.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a évité de se prononcer vendredi la pertinence d’une commission parlementaire pour étudier d’urgence la question.

Lors de la démission de Mme Bélisle, elle avait toutefois soutenu que le gouvernement «fait sa part pour soutenir les élus dans leurs fonctions».

Sur le réseau X, anciennement Twitter, elle avait toutefois ajouté qu’«il est important que certains changements s’opèrent de l’intérieur des conseils avec une volonté sincère et au bénéfice des citoyens».