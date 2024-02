Plus de 550 élèves ont participé à la 8e édition du triathlon scolaire

Plus de 550 élèves des écoles primaires et secondaire de Charlevoix, de Tadoussac et Les Bergeronnes, ont pris le départ ce matin pour participer à la 8e édition du triathlon scolaire de la Virée nordique de Charlevoix.

Les jeunes ont pris part aux trois épreuves soit le patin, la raquette et le ski de fond. Elles ont pu être réalisées dans l’aréna de Clermont et sur le terrain.

L’événement a réussi son objectif de faire bouger les jeunes. Malgré le temps gris, les élèves ont pu faire les trois épreuves.

La Virée nordique a de nouveau réussi à battre un record de participation pour les élèves de 5e et 6e année ainsi que ceux du secondaire. Les jeunes de l’école Saint-Pierre, du Centre éducatif Saint-Aubin et de l’école secondaire du Plateau ont également pris part au triathlon.

Voici un survol des trois épreuves en images