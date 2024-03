Le Drakkar trébuche à Bathurst

Complétant son dernier périple de la saison dans les Maritimes, le Drakkar faisait un arrêt au Centre Régional K.C. Irving de Bathurst pour y affronter le Titan samedi après-midi. Après une première période difficile et un beau retour en troisième, Baie-Comeau est sorti bredouille, baissant pavillon 4-3 en temps réglementaire.

Avec un pointage de 3-3 dans les dernières minutes du troisième tiers temps, le Titan a profité d’un but chanceux pour se sauver avec les deux points. Le Drakkar rentre donc à Baie-Comeau avec une récolte de 4 points sur une possibilité de 6 au cours du voyage. Pour leur prochain duel, les hommes de Jean-François Grégoire auront un défi de taille, recevant la visite des Voltigeurs de Drummondville mercredi prochain. Cette saison, ces derniers ont remporté les deux matchs les opposant aux nord-côtiers.

Sommaire de la rencontre

Malgré deux avantages numériques contre un seul, incluant une opportunité à 4 contre 3, Baie-Comeau tirait de l’arrière 9-7 au chapitre des tirs au but, en plus d’un retard de 2-0 au pointage après une période.

D’abord, une confusion à la ligne bleue du Titan permet à Matthew McRae de percer à travers les joueurs du Drakkar pour s’amener en échappée. Malgré deux rouges à ses trousses, il parvient à déjouer le gardien et ouvrir les hostilités.

Par la suite, de l’arrière du filet, la recrue Louis-François Bélanger sert une magnifique passe du revers à Dawson Sharkey bien posté dans la zone payante. Sur la séquence, Colby Huggan récolte une aide, fruit de son bon travail le long des rampes.

Le Drakkar marque un premier but durant la deuxième période. Profitant d’une attaque à deux contre un, Justin Poirier inscrit son équipe au tableau principal avec un tir des poignets retentissant dans la partie supérieure. Le franc-tireur enfile son 45e de la campagne.

Acadie-Bathurst reprend cependant une priorité de deux buts en fin d’engagement par l’entremise de son avantage numérique. Perdant de vue le disque à travers la circulation devant lui, Charles-Édward Gravel est battu par le long tir des poignets de Robert Orr.

Toujours en retard par deux malgré un second vingt beaucoup plus convaincant, le Drakkar amorce le troisième tiers temps en lion et parvient à nouveau à réduire l’écart. Après avoir raté une chance en or en désavantage numérique plus tôt dans le match, le duo de Félix Gagnon et Isaac Dufort ne rate pas sa deuxième occasion. Cette fois-ci, Antoine Keller ne peut rien sur la frappe sur réception de Dufort, repéré par Gagnon après avoir contourné la cage défendue par le gardien. Le capitaine marque ainsi son 25e de la saison.

Baie-Comeau profite d’une attaque massive au meilleur des moments, créant l’égalité un peu plus tard. Repéré dans l’enclave par Félix Gagnon, Justin Poirier fait à nouveau bouger les cordages.

C’est en fin de période que le Titan profite d’un heureux concours de circonstances pour inscrire ce qui sera le but gagnant. Le tir anodin de Cory MacGillivray dévie largement de sa trajectoire en frappant le gant de Jabez Seymour pour aboutir au fond du filet. Sur la séquence, Charles-Edward Gravel n’a eu aucune chance de faire l’arrêt. Les attaques suivantes des nord-côtiers resteront vaines.

Poirier établit une nouvelle marque d’équipe

Marquant à deux reprises dans la partie, Justin Poirier a d’abord rejoint, puis établi un nouveau record de la concession baie-comoise. Il détient dès maintenant le premier rang pour le nombre de buts marqués par un joueur de 17 ans dans l’uniforme du Drakkar, avec 46. Nathan Légaré avait établi le record précédent, en 2018-19. Avec 8 matchs à jouer au calendrier, le plateau des 50 buts en une saison pourrait être à la portée du jeune homme.