58e Finale des Jeux du Québec 2024 : un premier week-end qui brille pour la Côte-Nord

La région s’est démarquée en cette première fin de semaine des Jeux du Québec 2024 en ajoutant à son tableau d’accomplissements un record personnel et deux premiers podiums.

Celle qui a porté fièrement le drapeau de la délégation de la Côte-Nord, Karianne Jean a réussi à se classer au cinquième rang sur 45 patineuses pré-novice lors du programme libre. En plus d’adhérer au top 5, la Baie-Comoise a battu son record personnel avec un résultat de 62,10. « Je suis très contente de la performance que j’ai faite. J’ai battu mon record de quand même 6 points », a-t-elle précisé via un communiqué de presse.

L’athlète de 13 ans vie actuellement sa deuxième expérience aux Jeux du Québec. Celle que la délégation à nommer comme porteur de drapeau s’est dite reconnaissante de ce bel honneur. « J’aimerais servir de modèle pour les prochaines années et aussi pour les plus jeunes », a-t-elle confié au journal le Manic ajoutant « que même en région tout est possible ».

Faits saillants

L’épreuve de kata a été payante pour Maïna Ferron de Les Escoumins et Ting Hei Quduss Leung de Sept-Îles. Les deux karatékas sont montés sur la troisième marche de leurs podiums respectifs. Six athlètes nord-côtiers combattaient et certains se sont bien défendu, tels que Maélie Larouche et Mathis Pineault tous les deux de Sept-Îles en rapportant la cinquième place dans leurs propres catégories.

Les joueuses de ringuette de la Côte-Nord étaient sur la glace du Centre Julien-Ducharme pour deux matchs. Elles ont signé une victoire de 5-3 contre Laval, grâce aux buts de Malorie Sénéchal (2), Karell-Anne Rioux, Camille Beaulieu et Naélie Richard, toutes les quatre de Sept-Îles.

La deuxième rencontre contre la Capitale-Nationale, s’est malheureusement terminée 2-0 pour les adversaires.

L’Escouminoise Julia Gagnon s’est bien défendue au badminton simple chez les femmes de 16 ans et moins. Elle s’est faufilée au septième rang chez les 17 participantes. Kelly-Ann Deschênes et Jeanne Hovington de Sacré-Cœur ont pour leur part terminé au 9e rang au double féminin.

Plusieurs gymnastes étaient en action cette fin de semaine dont la Forestvilloise Emy Poirier qui est arrivée 23e sur 43 athlètes femmes à la discipline de trampoline.