Baie-Comeau : une soirée 4 à 8 au profit des futures mamans

« Ce serait bien que les parents qui viennent voir leur embryon puissent le faire sur un grand écran » a proposé docteure Suzanne Roberge. Cette suggestion s’est concrétisée grâce à sa propre générosité.

Avec l’appui financier de la gynécologue-obstétricienne, les futurs parents pourront visualiser des images de leurs petits en mouvement, en temps réel, sur un écran-moniteur d’échographie au Centre mère-enfant de Baie-Comeau.

« En apportant de la joie aux futures mères », a lancé Dre Roberge en dévoilant son don de 2 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. Au moins un écran pourra être acheté par cette importante somme.

Actuellement, les femmes doivent s’armer de patience lors de ces rendez-vous qui s’assurent de la croissance et du bien-être des fœtus. Elles ne peuvent pas visionner ce que les spécialistes peuvent voir. Elles reçoivent quelques photos à la fin des rencontres seulement.

Osé être femme

Inspirée dans le passé par de nombreuses collaborations de groupe de leaders féminins, Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, a mis à profit son expertise. « Ce sera inspirant, enrichissant et dédié au pouvoir de la féminité, de la confiance en soi et à l’audace », a-t-elle évoqué d’entrée de jeu le 8 mars au Centre des arts de Baie-Comeau.

Une première soirée 4 à 8, consacré à 100 dames pour la journée internationale des droits des femmes, a connu un succès plus important que ce à quoi les organisateurs s’attendaient.

Bouchées, bulles, festivités et réflexions sur l’histoire des femmes, plusieurs d’entre elles ont pris la parole, pour témoigner de leurs passés et pour inspirer celles présentes dans la salle.

Une deuxième édition est déjà au calendrier 2025.

Actuellement, l’équipement ne permet pas à la future maman de voir son fœtus lors des échographies de routine. Photo : Chantal Asselin