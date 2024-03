Une minute de silence pour le jeune décédé dans l’accident dimanche

« Nous invitons tous ceux et celles touchés de près ou de loin par son départ à se joindre à nous pour cette minute de silence », peut-on lire sur les réseaux sociaux du Cégep de Baie-Comeau.

Aujourd’hui à 13 h 35, au Cégep de Baie-Comeau, une minute de silence sera observée à la mémoire de Benoit Tremblay, étudiant de 22 ans dont la vie a été emportée dimanche dans un accident de voiture sur pont Émile-Laurence à Baie-Comeau. « Son départ prématuré et soudain laissera un grand vide au sein de notre communauté », peut-on également lire sur la page officielle du Cégep.

Étudiant de deuxième année en Techniques d’éducation spécialisée, Benoit Tremblay était également connu comme membre du groupe local En Barque ainsi que lors de nombreuses participations à l’occasion du concours Cégeps en spectacle.

« Benoit était bien plus qu’un camarade de classe, il était un humain habité d’une grande bienveillance, d’une volonté sans égal d’aider son prochain et de faire une différence dans la vie des gens », on traduit d’un commun accord, les membres du personnel et la population étudiante du Cégep de Baie-Comeau.