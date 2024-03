Les médias communautaires crient à l’aide

Une coalition de regroupement de médias communautaires demande au gouvernement provincial d’inclure des mesures d’appui concrètes pour les médias communautaires dans le budget.

L’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ), la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ) et l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) veulent des mesures gouvernementales pour pérenniser les médias communautaires québécois.

Aux prises avec des baisses de revenus publicitaires, elles demandent au gouvernement de créer un fonds d’urgence et d’accroître son engagement d’investir une partie de son budget publicitaire dans les médias communautaires.

Cette mesure serait la bienvenue selon Lyna Fortin, la directrice générale de la télévision régionale de la Haute-Côte-Nord TVR7 basée aux Escoumins, qui identifie les télévisions communautaires comme les principales laissées pour compte des baisses des revenus gouvernementaux.

« J’espère que le gouvernement va réaliser que le fonctionnement d’une télévision communautaire coûte plus cher que ceux d’une station de radio ou d’un journal », affirme-t-elle.

Les trois organismes demandent également une indexation du Programme de soutien aux médias communautaires (PAMEC) géré par le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

Lyna Fortin voit cette indexation d’un bon œil, particulièrement depuis que Meta a annoncé le retrait des nouvelles canadiennes sur ses plateformes.

« Le MCC ne nous paie pas pour être sur le web, et légalement nous ne pouvons pas y tenir nos bingos non plus. Si le PAMEC pouvait être indexé annuellement, ça serait génial », conclut la directrice générale.