Une journée pour la découverte de la foresterie

Les étudiants du Cégep de Baie-Comeau en Technique forestière ont eu un avant-goût de tout ce qui s’offre à eux comme emploi dans la région le 13 mars.

La Journée découverte de la foresterie en est à sa deuxième édition. Pour l’occasion, ce sont 20 employeurs du domaine forestier qui se sont réunis au même endroit.

« La journée est principalement organisée pour les étudiants de première année du programme pour leur permettre de découvrir à quel point le domaine forestier est diversifié », explique Josée Althot, enseignante et coordonnatrice du département Technologie forestière au Cégep de Baie-Comeau.

Avec le milieu forestier qui a un important besoin de main-d’œuvre, la Journée découverte de la foresterie prend tout son sens pour l’enseignante.

L’activité est obligatoire pour les étudiants de première année, qui auront un travail à effectuer à la suite de l’activité qui comptera dans leur cours. Ils avaient aussi des questions précises à poser aux employeurs et un rapport à faire à la fin de la journée.

« En plus, c’est la première fois qu’ils sont plongés avec toute cette diversité d’employeurs là », rapporte Mme Althot.

Perspectives

« Des fois, on a des idées préconçues sur une entreprise, on pense que le travail se fera d’une manière, mais finalement, c’est l’éventail de choix et les perspectives d’emploi qui sont très grandes », remarque Alexandre Lortie, étudiant de première année.

Ce dernier n’est pas déçu de ce qu’il voit : « J’ai plein de belles surprises, je vois des gens passionnés par leur métier. »

« Dans ma classe, j’ai beau dire à mes étudiants qu’ils vont en avoir du choix, mais ce n’est jamais aussi concret que de le vivre aujourd’hui », mentionne Josée Althot.

Les étudiants de deuxième et troisième année ont aussi pu participer à la journée. L’enseignante a même entendu un jeune se faire courtiser par deux employeurs le temps d’un avant-midi.

Réseautage

Cela est aussi une occasion d’échanger entre les différents secteurs de la foresterie sur la Côte-Nord, souligne Marie-Eve Gélinas, directrice de l’Association forestière Côte-Nord.

Cette dernière a accepté l’invitation pour rencontrer les étudiants, mais aussi pour « faire du réseautage entre partenaires du secteur forestier ».