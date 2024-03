Trois individus arrêtés à Essipit

La Police Essipit, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont procédé à une perquisition dans un véhicule et dans une résidence d’Essipit, le 19 mars dernier ainsi qu’à l’arrestation de trois individus.

Les policiers ont saisie 10 grammes de cocaïne, de la méthamphétamine, du matériel servant au trafic de stupéfiants, 6 armes à feu, 9 armes blanche, plus de 6 000 $ en argent canadien et 1 véhicule en bien infractionnel.

Trois individus ont été arrêtés, un homme de 48 ans pour trafic de cocaïne, trafic de méthamphétamines, bris de probation et entreposage négligeant d’armes à feu.

De plus, un homme de 40 ans et une femme de 69 ans ont aussi été arrêtés et libérés, ceux-ci pourraient faire face à des accusations en matière d’armes à feu.