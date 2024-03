École Serge Bouchard : c’est aujourd’hui le grand départ

23 élèves de troisième secondaire du programme d’étude intermédiaire de l’école secondaire Serge Bouchard de Baie-Comeau se sont envolés aujourd’hui pour la ville d’Ismaelillo à Cuba.

Deux enseignantes accompagnent les élèves dans ce voyage humanitaire. « Ils partent aider les communautés locales cubaines » est inscrit sur la page Facebook de l’école secondaire. Les Baie-Comois participeront à divers travaux d’agriculture avec les citoyens locaux. En plus de s’initier à la culture cubaine, les élèves pratiqueront leur langue tierce, soit l’espagnol.

Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) s’adresse aux élèves âgés de 11 à 16 ans, est conçu comme un programme inclusif, destiné aux établissements scolaires. Il fait également partie des programmes du Baccalauréat international (IB). La fondation à but non lucratif permet à 1 million d’élèves chaque année issus de plus de 3 900 établissements scolaires situés dans 147 pays d’acquérir un enseignement concentré sur différentes stratégies. « Le PEI enseigne des stratégies pour apprendre tout au long de la vie et il encourage des attitudes responsables qui aident les élèves à découvrir comment utiliser ce qu’ils apprennent pour agir de manière intègre », peut-on lire dans le document du Programme d’éducation

intermédiaire.