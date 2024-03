Un bogue informatique crée un émoi chez les usagers de la traverse TBSC

Déjà ce matin, certains voyageurs prévoyaient leurs déplacements en vue de cette longue fin de semaine de Pâques. Sur le site internet de la Société des traversiers, l’horaire des déplacements entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine indiquait la mention « aucun départ » pour les 29, 30 et 31 mars 2024.

Bonne nouvelle, il s’agit « d’une erreur informatique » à confirmer M. Bruno Verreault, porte-parole de la STQ au journal le Manic. « L’équipe web va rétablir cette problématique dans les prochaines minutes », a-t-il ajouté.

Les traverses auront lieu comme l’horaire régulier l’indique soit, aux 20 minutes entre 7 h 40 et 20 h 20, aux 40 minutes entre 21 h et 23 h 40 et aux heures pour le reste de la nuit.