Une panoplie de conférences pour les 50 ans et plus

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR (ADAUQAR) donne accès gratuitement à certaines conférences et visites à toute personne de 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.

Au menu : la Pologne, la réalité des personnes 2SLGBTQIA+ ainsi que des visites aux saveurs acéricole et agroalimentaire à Pohénégamook et le Chantier Naval Forillon à Gaspé.

Ces activités sont habituellement réservées aux membres de L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l’UQAR.

Les conférences se feront via la plateforme Zoom. Pour s’inscrire et connaître toutes les informations sur l’ensemble des activités, il est possible de visiter le site Internet de l’ADAUQAR, à www.adauqar.ca.

La Pologne

Cette conférence qui se tiendra le 11 avril a pour ultime but de faire découvrir la Pologne à travers ses principales villes. Cela passe par Cracovie, Varsovie, Gdansk et Malbork. Il sera question aussi des musées, des mines de sel, de la Pologne industrielle et, bien sûr, d’Auschwitz et de Birkenau.

La réalité des personnes 2SLGBTQIA+

L’animatrice de cette conférence du 12 avril prendra le temps d’expliquer chacune des lettres afin de mieux comprendre sa signification. Elle abordera les besoins de ces communautés ainsi que les services offerts par l’organisme. Un témoignage d’une personne Trans est aussi prévu lors de cette présentation.

Pohénégamook

La visite aux saveurs acéricole et agroalimentaire se tiendra le 17 avril, en personne seulement.

La visite débutera par un historique des lieux suivi d’une visite du Centre de formation en acériculture, incluant des explications sur la production acéricole ainsi que sur la transformation du sirop d’érable et la panoplie de produits en découlant.

Chantier Naval Forillon à Gaspé

Le Chantier Naval Forillon ouvre ses portes le 18 avril. Il s’agit ici aussi d’une visite en personne.

À la suite d’une courte présentation sur l’entreprise, les personnes participantes auront l’occasion de visiter l’usine ainsi que les bureaux du Chantier Naval Forillon pour comprendre les étapes de construction des bateaux.