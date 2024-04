Les stations saisonnières de la Garde côtière canadienne rouvrent leurs portes

Les stations saisonnières de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne sur la Côte-Nord, situées à Havre-St-Pierre et Tadoussac, ont désormais repris leurs activités.

Les six navires de recherche et sauvetage du secteur Saint-Laurent ont été déployés le 27 mars, et ont maintenant tous rejoint leur base respective.

« Les stations sont situées à des endroits stratégiques, de façon à pouvoir porter secours le plus rapidement possible, et à réduire le nombre et la gravité des incidents maritimes de même que les risques pour l’environnement », informe la Garde côtière canadienne par communiqué.

Ces stations sont en service d’avril à novembre tous les ans. « Bien que la température de l’air se réchauffe, celle de l’eau reste basse et le risque d’hypothermie dû à l’immersion dans l’eau froide est probable », explique l’organisation.

Les services de coordination de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne sont disponibles tous les jours, 24 heures sur 24.

On peut les joindre au numéro sans frais 1-800-463-4393 ou au 418-648-3599, par radio VHF sur la voie 16 (156,8 MHz), par appel sélectif numérique (ASN/VHF) sur la voie 70, et par radiofréquence MF 2182 kHz.