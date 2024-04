Limite de vitesse plus basse sur la 138 aux Escoumins

La Municipalité des Escoumins réclame une limite de vitesse plus basse sur le tronçon ouest de la route 138 qui traverse son territoire afin de le rendre plus sécuritaire.

Des démarches en ce sens ont été entamées auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

La limite de vitesse serait abaissée de 90 km/h à 70 km/h entre l’intersection de la rue des Pilotes et le garage et concessionnaire Desmeules Auto.

Le maire des Escoumins, André Desrosiers, cite un achalandage important causé par les établissements commerciaux et les emplacements résidentiels, qui peut poser problème lorsqu’il y a de la vitesse impliquée dans l’équation.

Zone achalandée

La municipalité divulgue que ce n’est pas la première demande qui va en ce sens qui est transmise au ministère.

Avec le dépanneur Chamberland qui développe sa boutique de chasse et pêche, le B.M.R. qui s’est agrandi avec Pronature et le développement résidentiel qui prend de l’ampleur sur les rues du Viking, de l’Anse et St-Jean, le trafic est appelé à augmenter.

« En plus, la Caisse populaire (Desjardins) viendra s’installer pas loin de là, et il risque d’avoir beaucoup d’aînés qui vont se rendre dans ce coin-là de la 138 », témoigne André Desrosiers.

« On a eu une rencontre avec les gens du ministère, et j’ai soulevé le fait qu’il y avait beaucoup de maisons et de commerces, et ils ont dit qu’ils allaient analyser ça », ajoute-t-il.

Le pied sur l’accélérateur

Le MTMD a enlevé les lignes pointillées de dépassement près du dépanneur Chamberland l’an dernier.

« Le monde dépassait dans ce coin-là, et les automobiles sortent de partout. Les gens montent à 120 km/h quand ils dépassent et c’était dangereux pour tout le monde », explique M. Desrosiers avec soulagement.

Le maire indique également que le talus situé après la rue des Pilotes est une source de complications routières.

« Ils ne sont pas tous répertoriés, mais les accidents à cette intersection sont quand même fréquents », dévoile l’élu.

Manque d’écoute

Le maire des Escoumins déplore le manque d’écoute du MTMD, qui tarde à entreprendre les démarches pour abaisser la limite de vitesse.

« Le ministère nous a répondu par le passé qu’il n’avait pas d’argent pour s’occuper de ce tronçon de la route », fait-il savoir.

« C’est une affaire simple. Et entre temps, il arrive des accidents », se désole-t-il.

Le premier magistrat assure que des solutions aux problèmes de vitesse et d’achalandage ont été soumises au ministère qui ne les a pas prises en compte, selon ses dires.

« C’est toujours compliqué avec le ministère. Quand on arrive avec des solutions, ce n’est jamais bon », déplore-t-il.

« On ne demande pas la lune, c’est une question de sécurité », martèle André Desrosiers.