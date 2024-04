Beauce Carnaval débarquera à Baie-Comeau et Sept-Îles

La magie de Beauce Carnaval s’attrapera encore cette année sur la Côte-Nord.

Manèges en quête de sensations fortes et jeux-comptoirs pour gagner le gros toutou animeront petits et grands à Baie-Comeau et Sept-Îles.

Beauce Carnaval s’arrêtera à Baie-Comeau du 22 mai au 26 mai au Centre Manicouagan. Pour Sept-Îles, le rendez-vous est donné derrière les Galeries Montagnaises du 29 mai au 2 juin.

Les heures d’ouverture sont les mêmes pour les deux villes, à l’exception du vendredi :

– Mercredi/Jeudi : 18 h à 22 h

– Vendredi : 13 h à 22 h (Sept-Îles) /18 h à 22 h 30 (Baie-Comeau)

– Samedi : 12 h 30 à 22 h 30

– Dimanche : 12 h 30 à 17 h