Des conseils juridiques gratuits pour tous le temps d’une fin de semaine

Le Jeune Barreau de Montréal lance sa 42e Clinique juridique téléphonique qui donnera accès à des conseils juridiques gratuits pour tous les 20 et 21 avril.

Le temps d’une fin de semaine, avocats et notaires se mobiliseront pour offrir des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population de partout au Québec, dont celles de la Côte-Nord et de Charlevoix. L’objectif est de poser une action concrète pour améliorer l’accès à la justice.

Qu’il s’agisse de préoccupations liées à la famille, à la consommation de biens, au travail, à la gestion du patrimoine, aux conflits en matière de logement ou des interrogations en immigration, la cinquantaine de juristes bénévoles mettent leur expertise à disposition pour répondre à toutes questions d’ordre juridique.

La clinique juridique téléphonique connaît chaque année une forte affluence. L’an dernier, près de 4 000 appels de citoyens ont été reçus et traités en marge de cette initiative.

Les 20 et 21 avril, de 9 h à 16 h, les personnes intéressées peuvent contacter la clinique juridique gratuitement au 1 844 779-6232.

« La Clinique juridique téléphonique est une initiative clé et une ressource essentielle afin d’améliorer l’accès à la justice pour tous les citoyens. En offrant ce service deux fois par année, nous sommes fiers d’être devenus un service apprécié de la population et un rendez-vous bisannuel », affirme Me Joey Suri, président du Jeune Barreau de Montréal.