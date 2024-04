Le problème des chats errants persiste à Forestville

La Ville de Forestville est aux prises avec un problème de chats errants depuis belle lurette et elle n’est pas la seule en Haute-Côte-Nord. L’absence de services pour les soins et la protection des animaux sur le territoire entraîne une impuissance chez les élus qui misent sur la sensibilisation, sans succès.

« C’est un problème de plus en plus percutant dans la ville, nous en sommes très conscients », a répondu la mairesse Micheline Anctil à une citoyenne lors de la séance municipale du 9 avril.

« On a tenté de sensibiliser les gens à cesser de nourrir les chats ou d’aller chez les vétérinaires pour faire stériliser les animaux, mais on n’a aucune écoute de notre population à cet effet-là », a-t-elle poursuivi.

Selon l’élue forestvilloise, le fait qu’aucun organisme ne veut offrir ses services pour couvrir le territoire de la Haute-Côte-Nord est « un réel problème ».

« C’est très envahissant, a-t-elle admis en assemblée. Il y a des quartiers que les gens ne pourront pas semer dans leur jardin parce qu’ils sont envahis. Mais, il n’y a aucune SPCA qui veut nous couvrir et venir chercher nos animaux. »

Historique

Micheline Anctil a rappelé que ce n’est pas le manque de volonté du conseil municipal qui en cause dans cette problématique. Des contrats ont déjà été accordés à des entreprises pour tenter de contrer le phénomène des chats errants, mais ils ont tous été annulés.

« Il y avait tellement de chats qu’à un moment donné, on avait un contrat avec la SPCA de Charlevoix qui a mis fin à son contrat. Il faut les ramasser ces chats-là, mais les SPCA qui les accueille doivent les soigner, les stériliser. Ils ne veulent pas les euthanasier, ils veulent les remettre en adoption pour les familles », a-t-elle évoqué.

La Ville de Forestville a également fait affaire avec le refuge animalier Chapitou de Baie-Comeau. « [Il] venait ici chaque semaine, mais [il] n’est plus capable non plus. Il a mis fin à notre entente en raison du manque de main-d’œuvre, les voitures, les camions. Ils ont des obligations, pas de l’ordre de la SPCA, mais ils en ont. Ils veulent remettre les chats en circulation », a témoigné la mairesse.

Comme le problème continuait à prendre de l’ampleur, l’instance municipale a travaillé, avec son agent de développement, sur la mise en place d’une SPCA en Haute-Côte-Nord.

Mais il y avait une ombre au tableau. « La réglementation, il y en a une dès le départ qui est une embûche, c’est qu’il faut avoir un vétérinaire associé », a fait savoir Mme Anctil, ajoutant que les vétérinaires sont difficiles à recruter dans la région.

Pas de solution miracle

Celle qui agit également en tant que préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord aimerait trouver un moyen de régler la situation. « On essaie de sensibiliser, mais il n’y a pas de solutions qui nous tombe du ciel », a-t-elle déploré.

Si des citoyens manifestent le désir d’ouvrir un refuge animalier, la mairesse assure que la Ville apporterait son soutien. « S’il y avait de la main-d’œuvre locale, qui voulait travailler à autre chose, la Ville recevrait avec grand plaisir un projet structurant à ce niveau-là », a-t-elle confirmé en séance publique.

Au niveau financier, des opportunités de subvention sont présentes à la MRC, selon l’élue. « Mais on ne peut pas ouvrir un refuge sans avoir quelqu’un qui s’y connaît dans le domaine, a renchéri Micheline Anctil. Si les conditions se réunissent, on serait au rendez-vous. »