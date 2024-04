Les yeux des Nord-Côtiers ont survécu à l’éclipse

Si pour certain cette éclipse historique pouvait faire peur, quelques jours après l’événement, on constate que somme toute, les résidents de la Côte-Nord ont observé le spectacle de façon sécuritaire.

Une seule personne a consulté en urgence pour un problème oculaire suite à l’éclipse du 8 avril, rapporte le CISSS de la Côte-Nord. Par souci de confidentialité, l’établissement n’a pas voulu révéler la gravité du problème de santé du patient en question.

On ne rapporte également aucun appel à ce sujet, à la ligne Info-Santé, pour les résidents de la Côte-Nord.

Même son de cloche dans les cliniques d’optométrie de la région, où contrairement à certains endroits dans la province, les appels n’ont pas été nombreux.

Les six contactées par le Journal ont affirmé ne pas avoir reçu d’appels pour des consultations concernant un problème de vision à la suite de l’observation de l’éclipse.

Seule la clinique Iris de Sept-Îles dit avoir eu quelques appels, mais ne peut confirmer si la problématique est réellement causée par l’observation du phénomène.

« On a eu des appels, mais pas plus que d’habitude », a dit une employée. « Tant qu’on n’a pas eu la consultation avec l’optométriste, on ne peut pas se prononcer. Quelqu’un peut dire que c’est en lien avec l’éclipse, mais finalement, c’est quelque chose d’autre. »

– Avec Marie-Ève Poulin